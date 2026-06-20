A más de tres meses del torneo ya hay más de 50 equipos anotados

El Newcom es el deporte que mayor cantidad de adeptos tiene y si se piensa que solo es para adultos mayores, no hay nada más alejado de la realidad.

Ahora todos juegan al Newcom, un deporte que parece fácil pero que no lo es, que tiene sus reglas, tiene sus estrategias y que algunos juegan para divertirse y otros (u otras) para competir.

Pero cuando uno entra a este deporte, no se aleja más.

Desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre se llevará a cabo en la localidad de José de San Martín el Primer Encuentro Nacional de Newcom Femenino para las categorías +40, +50, +60 y +68 años.

Dicho torneo está organizado por la Comisión Municipal de Newcom, que preside José Teodoro Gómez, quien señaló que al día de hoy ya hay más de 50 equipos anotados para el torneo que se jugará en dos canchas diseñadas dentro del Gimnasio Municipal de José de San Martín.

Participarán equipos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Río Negro.

También hay anotados equipos de Santiago del Estero “e incluso llamaron equipos del Chaco que me están ahí pidiendo unos cupos para venir, así que se va a poner interesante, va a ser el boom en la precordillera chubutense”, según lo destacó el mismo Gómez.

El valor de la inscripción es de cien mil pesos (más el pago de arbitraje, que aún no está determinado) y habrá en premios un total de cuatro millones de pesos a repartir entre todas las categorías, de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos en cada una de ellas.

Lo que sí se informó que cada equipo jugará, como mínimo, no menos de cuatro partidos.

Los equipos interesados en participar de este torneo podrán comunicarse al 280 4403570.

TURISMO DEPORTIVO. ALOJAMIENTOS Y COMIDA

Y un tema a tener muy en cuenta, es la que tiene que ver con el alojamiento, porque la localidad cuenta con pocos establecimientos hoteleros registrados y, al igual que en otras ocasiones, estará el pedido de registro de casas particulares para la recepción de jugadoras foráneas.

Las casas de comidas y almacenes también trabajarán a pleno y será cuestión de diseñar distintas promociones que sea de real beneficio para todos.

“Como todos los años, nosotros habilitamos un registro de alojamiento temporarios, exclusivamente para el torneo, más allá de los pocos hospedajes que hay en la localidad”.

“El pueblo colabora porque es la única manera que José de San Martín pueda traer un torneo de esta envergadura”.

“Hay algunas familias que disponen de su vivienda y podrían, por esos cuatro o cinco días, ubicarse en las casas de sus padres o parientes y también tenemos en Gobernador Costa la posibilidad de que se puedan alojar”, remarcó Gómez.

Señaló que en el Tercer Torneo Patagónico de Newcom, que tuvo lugar en Semana Santa, hubo equipos que se alojaron en Tecka e inclusive en Rio Pico.

“Para el Patagónico nosotros habilitamos 98 alojamientos en José de San Martín, además de los hoteles y residenciales que están habilitados".

Por este motivo y sobre todo para que la visitante se sienta cómoda, se abrió un registro que está dirigido a quienes tengan casas, departamentos o habitaciones en alquiler, con domicilio en José de San Martín para poder alquilarlas en el torneo nacional femenino.

Para más información o consultas, tanto del torneo como del registro de alojamiento podrán comunicarse al 280 4403570.

“Con este sistema, la organización facilita una búsqueda rápida, ágil y segura de alojamientos a los equipos participantes del evento en octubre”.

Desde la organización pidieron a los interesados en ofrecer este servicio que los locales o lugares estén en óptimas condiciones.