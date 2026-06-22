Somos locales otra vez: El aliento a Messi y la intimidad del calentamiento de la Selección en la cobertura de RED43

La fiebre mundialista no se detiene y la cobertura exclusiva de RED43 desde los Estados Unidos permite vivir de cerca la pasión que despierta la Selección Argentina en cada rincón del planeta. Las inmediaciones del estadio en Texas se transformaron en una verdadera sucursal de nuestro país, minutos antes del encuentro frente a Austria.

A través de las pantallas de RED43, se pudo registrar la impresionante fiesta que armaron los fanáticos en el ingreso. En las imágenes se observa a una multitud unida bajo el histórico cantito “Vení, vení, cantá conmigo...”, transformando las afueras en una fiesta total. El termómetro de la pasión popular volvió a registrar su punto máximo cuando la hinchada comenzó a corear al unísono el nombre del capitán: “¡Messi, Messi, Messi!”, un grito que ya es una marca registrada en cada rincón del mundo.

El calentamiento y los once confirmados

La emoción se trasladó rápidamente al campo de juego con la salida de los jugadores para los movimientos precompetitivos. Las cámaras de RED43 capturaron el momento exacto en que Emiliano "Dibu" Martínez saltó al campo para adueñarse de los tres palos bajo una ovación ensordecedora, seguido por el resto del plantel que inició los trabajos de entrada en calor sobre el césped.

Para este trascendental compromiso, Lionel Scaloni definió el equipo titular con un solo cambio respecto al debut: el ingreso de Nahuel Molina en el lateral derecho reemplazando a Gonzalo Montiel. De esta manera, el once inicial de la Albiceleste está integrado por: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Adentro, una marea argentina

El impacto visual en las tribunas es total, mostrando un estadio colmado por camisetas celestes y blancas. La abrumadora mayoría argentina contrastó notablemente con la parcialidad europea.



Entre el imponente marco nacional, apenas se alcanzaban a distinguir pequeños "focos" de color rojo correspondientes a los hinchas austriacos, quienes, a pesar del entusiasmo, quedaron completamente replicados ante el aliento ensordecedor de los miles de argentinos que volvieron a copar el estadio, decididos a ser el jugador número doce en este camino mundialista.

Seguí toda la intimidad de la Scaloneta, el color de las hinchadas y las mejores postales del Mundial a través de las redes sociales y la web de RED43.





F.P