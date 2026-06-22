Chubut extiende incentivos para cruceros

El Gobierno del Chubut resolvió extender los beneficios orientados a estimular la llegada de buques turísticos internacionales a Puerto Madryn. A través de la Resolución 055/26 de la Administración Portuaria, la medida se prorrogó para las temporadas 2027/2028 y 2028/2029 debido a los resultados positivos registrados en los últimos años. Las proyecciones actuales ya registran 37 recaladas anunciadas para el primer período y 27 para el segundo.

La iniciativa contempla incentivos económicos clave para las compañías navieras. Entre ellos se destacan descuentos por recaladas recurrentes de hasta el 20 por ciento en la Tasa de Uso de Puerto para empresas con seis o más visitas por temporada, y un beneficio adicional del 5 por ciento para quienes incrementen su actividad. También se fijaron bonificaciones especiales que alcanzan el 100 por ciento de la tasa en el segundo día de permanencia y un tope de 60.000 toneladas de registro neto para favorecer la operación de embarcaciones de mayor porte.

Al respecto, el administrador de la APPM, Sergio Bustos, destacó que "la extensión de este régimen promocional refleja una decisión estratégica de continuar fortaleciendo la competitividad de Puerto Madryn dentro de los itinerarios internacionales de cruceros. Nuestro objetivo es generar condiciones que incentiven nuevas recaladas, promuevan estadías más prolongadas y contribuyan al crecimiento de una actividad que genera empleo, movimiento económico y desarrollo para toda la región".

Asimismo, el funcionario provincial remarcó que "Puerto Madryn ha logrado consolidarse como uno de los destinos más valorados de la Patagonia, y desde la Administración Portuaria vamos a seguir trabajando junto al sector público y privado para potenciar esa posición, acompañando una mirada de desarrollo sostenible, ordenado y con impacto positivo para la comunidad".

Esta política también se alinea con la transformación hacia un puerto azul, una estrategia que incorpora criterios de sostenibilidad y cuidado ambiental bajo los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La medida fue recibida con optimismo por la industria internacional. Marco Ferraz, presidente ejecutivo de CLIA Brasil, señaló que "la decisión de la Administración Portuaria de Puerto Madryn de extender este régimen de incentivos constituye una señal concreta de apoyo al desarrollo de la actividad de cruceros. Se trata de una herramienta que mejora la competitividad del destino, brinda previsibilidad a las compañías y contribuye a fortalecer la presencia de Puerto Madryn dentro de los itinerarios internacionales".

EBW