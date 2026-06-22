Esquel palpita el Mundial

El clima previo al segundo partido de la Selección se siente con fuerza en las calles céntricas de la ciudad, donde los locales gastronómicos se preparan para recibir a los hinchas locales. En el comercio Paprika, las puertas están abiertas para vivir el encuentro en comunidad. Juli, empleada del lugar, extendió una cálida propuesta para todos los vecinos que se encuentren en la zona comercial manifestando que "quien ande por el centro y necesite, acá estamos!".

La fiebre mundialista también impulsó de forma notable el movimiento en las tiendas de artículos festivos, donde los elementos de cotillón clásicos fueron los más buscados para alentar. Desde el Cotillón Romeo y Julieta, Dana describió cómo viene la demanda para este compromiso detallando que salen "banderas, maquillaje, pelucas, anteojos, de todo" y valoró el gran entusiasmo que demuestran los compradores de la cordillera al asegurar que se nota "la gente súper fan, hincha, número uno de la Argentina en Esquel".

La venta de indumentaria no se quedó atrás y reflejó el furor de último momento por conseguir la camiseta, consolidando una tendencia que ya venía en alza por las celebraciones familiares recientes. Elvio, comerciante del rubro, repasó el panorama antes del pitazo inicial explicando que "la mayoría viene a buscar su camiseta, por suerte están saliendo" y agregó que "se va a estar recibiendo más mercadería porque por el tema del Día del Padre se fueron gran cantidad de camisetas". A la hora de arriesgar el marcador, el vendedor se mostró con muchísima confianza al pronosticar un "3 a 1" con "Messi 2 y Lautaro 1".

Finalmente, el sentimiento de optimismo de los hinchas esquelenses se complementa con las cábalas fotográficas y los rituales tradicionales que sostienen la ilusión en la Patagonia. Los vecinos Juan Esteban y Norma compartieron su palpito para la jornada afirmando que la Selección "gana, como siempre", coincidiendo en un "3-1 a favor de Argentina, goles 2 de Messi y 1 de Julián Álvarez". Con la fe intacta, la pareja concluyó con un mensaje de aliento bien regional expresando que "estamos apoyando a la Argentina, así que mirá, para que vea. ¡Vamos Argentina, vamos! Desde Esquel, Chubut, provincia de Chubut, Patagonia".