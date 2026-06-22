El cantautor Seba Lino se presenta por primera vez en Bariloche

El cantautor esquelense Seba Lino prepara su repertorio para llevarlo a la vecina provincia de Rio Negro, presentándose en Bariloche este miércoles 24 de junio.

Dentro del ciclo "Canciones de miércoles" que propone la Biblioteca Alfonsín en calle Sobral 850, un espacio generado desde la Secretaria de Cultura de Bariloche para compartir la obra de artistas de toda la región patagónica, en formato acústico y con entrada libre.

"Nuevas canciones patagónicas" de Seba Lino

El artista nombró a su espectáculo como "nuevas canciones patagónicas", composiciones de vida esquelense tras vivir más de una década en La Plata, Buenos Aires.

Mixturando sonidos latinoamericanos con pulsos de milonga, kaani y loncomeo, canciones como "Fósil", "Arrabalero" y "Orión", se encuentran en Youtube registradas en sesiones audiovisuales de Esquel y Puerto Madryn.

Desde el verano 2025/26 de ha presentado en El Bolsón, Puerto Madryn, Trelew, La Plata, Cholila, y en agosto volverá a Trevelin y Esquel dentro del certamen de artistas Nexo, del cual fue uno de los ganadores.

Seba Lino también es uno de los guitarristas de la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, banda que se encuentra anticipando un nuevo disco.