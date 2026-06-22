Bariloche: confirmaron un nuevo caso de hantavirus

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado en Bariloche. La paciente es la esposa de un hombre que había estado internado por la enfermedad hace 45 días y que ya recibió el alta médica.

Según informó el Hospital Ramón Carrillo, la mujer había cumplido el aislamiento preventivo de 21 días dispuesto para los contactos estrechos sin presentar síntomas. Sin embargo, días después comenzó con un cuadro que inicialmente fue asociado a una infección urinaria.

La aparición de fiebre, dolores musculares y tos llevó a activar los protocolos sanitarios. Los estudios posteriores confirmaron el diagnóstico de hantavirus.

La paciente permanece internada en terapia intensiva para un seguimiento permanente. Desde el hospital indicaron que su estado general es estable. Mientras tanto, el Área de Epidemiología continúa con las tareas de control y monitoreo de contactos estrechos.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante la temporada 2025-2026 se confirmaron 651 casos de hantavirus en Argentina y se notificaron 36 fallecimientos.

El informe señala que más de la mitad de los contagios se registran entre octubre y enero y que la actual temporada mostró un aumento sostenido de casos respecto de años anteriores.

R.G