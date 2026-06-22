"Messi, el idioma universal": la previa argentina que une a fanáticos de todo el mundo

Mientras el estadio palpita la espera del cruce frente a Austria, las cámaras de RED43 se sumergieron en la marea albiceleste para recoger las historias que hacen de este Mundial una experiencia única. En los pasillos, la energía es total: desde familias argentinas que llegaron desde Buenos Aires, hasta extranjeros que adoptaron a nuestra Selección como propia.

En el recorrido, nos encontramos con historias tan diversas como emotivas. Paula y Ailén, hinchas de Ferro que viajaron desde Caballito para seguir a la Selección, resumieron el sentir nacional: "Disfrutamos para todos y para nuestra Patagonia", expresaron emocionadas, aprovechando el espacio para enviar un saludo a nuestro querido Chubut.

Pero el fanatismo no se limita a los nacidos en nuestro suelo. Mauricio, un hincha mexicano de Monterrey, compartió su vínculo especial con el país: "Tengo familia en Pergamino, así que apoyamos a la familia. Es una experiencia increíble estar acá", comentó mientras aguardaba el pitazo inicial. A su lado, otros "parceros" mexicanos coincidieron en que el magnetismo de Messi es el motor principal: "Siempre hemos visto a Messi desde que éramos pequeños, es un orgullo seguirlo".

La cobertura de RED43 también permitió conocer el "lado B" de los hinchas. Francisco, un argentino radicado temporalmente en Nueva York por trabajo, vive el torneo desde una oficina pero no quiso perderse el encuentro de hoy: "Vine por trabajo, pero algunos partidos voy a ir. Es un equipo de varios países el que estamos acá", nos contaba entre risas, mientras palpitaba el resultado: "Gana Argentina 2-0, con un gol de Messi para superar el récord y otro de Lautaro Martínez".

El clima en las tribunas es, a esta hora, una verdadera fiesta. Entre argentinos que han copado las gradas y turistas que se han sumado a la "Messimanía", la expectativa por ver al capitán alcanzar una nueva marca histórica es palpable.

Los hinchas mexicanos y de otras nacionalidades presentes no dudaron en confesar sus ganas de visitar Argentina: "Nos falta conocer el sur, Bariloche, la nieve... esperamos ir el próximo verano", nos confiaron al paso.

RED43 continúa recorriendo cada sector del estadio, capturando el color de las hinchadas, la emoción de los argentinos lejos de casa y la comunión entre pueblos que el fútbol logra generar. Seguí toda la intimidad, las mejores postales y el análisis minuto a minuto a través de nuestra web y redes sociales.