El Team Pérez llevó adelante una jornada de exámenes de graduación

El pasado domingo, el clima en el dojang del Team Perez fue de pura superación personal. Más de 50 alumnos, a quienes el team denomina "Titanes", rindieron su examen de graduación tras meses de preparación intensa. La instancia no solo fue una evaluación técnica, sino la culminación de un proceso que combina disciplina, constancia y una incansable perseverancia.





Desde el Team Pérez destacaron que, detrás de cada nuevo grado alcanzado, existe una historia de superación: "Detrás de cada cinturón hay horas de entrenamiento, desafíos superados, momentos de cansancio y un deseo inquebrantable de ser mejores cada día".





Para los instructores, el valor de estos encuentros trasciende lo deportivo. "Ver crecer a nuestros alumnos, no solo como taekwondistas sino también como personas, es la mayor recompensa que podemos recibir", expresaron desde la conducción de la escuela, resaltando que la formación marcial es una herramienta fundamental para el desarrollo humano.





La jornada también sirvió para renovar el compromiso con la filosofía que guía a la institución. Los pilares del Team Pérez —la disciplina, el respeto, la perseverancia, la integridad, el autocontrol y el espíritu indomable— fueron los ejes centrales de una celebración que incluyó a las familias, un eslabón clave en el apoyo y la confianza depositada en el proyecto.





Al finalizar el examen, la emoción fue el denominador común entre alumnos y seres queridos. Con la mirada puesta en el futuro, desde el Team Pérez ya planifican los próximos desafíos: "Hoy celebramos sus nuevas graduaciones, pero mañana continuaremos trabajando para alcanzar nuevos sueños".





Bajo el lema "Disciplina, Valores y Familia", el Team Pérez cierra un capítulo más de su historia, dejando claro que el camino de los "Titanes" recién comienza.





