Detenidos tras violento robo con una picana eléctrica en la Plaza del Cielo

Efectivos policiales detuvieron a dos sujetos luego de un hecho delictivo registrado el pasado jueves alrededor de las 22:30 horas en las inmediaciones de la Plaza del Cielo de Esquel. Un joven de 25 años fue abordado por dos delincuentes que le sustrajeron una riñonera con dinero en efectivo.

La subjefa de la Unidad Regional de Esquel, comisario Carolina Pauli, detalló que el personal que realizaba tareas preventivas en la zona observó a la distancia un altercado entre tres hombres en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Sarmiento. Al aproximarse los uniformados, dos de los involucrados se dieron a la fuga, mientras que la víctima relató que mediante amenazas y la utilización de una picana eléctrica como elemento intimidatorio le habían robado sus pertenencias.

"A través de información y relevamiento que se hicieron en el lugar, y algunas entrevistas junto al personal de la División Policía e Investigaciones, se logró determinar la presunción de quiénes podrían ser estos dos jóvenes", señaló Pauli. A raíz de esto, el viernes por la mañana se llevaron a cabo dos diligencias de allanamiento con resultados positivos en distintos domicilios de la ciudad.

En los procedimientos se logró el secuestro de prendas de vestir utilizadas en el momento del robo y el artefacto empleado para amedrentar a la víctima. "Lo que no se pudo recuperar fue el dinero, un elemento muy fácil de gastar. También se logra secuestrar la picana utilizada en el momento del hecho", precisó la comisario.

Respecto a los elementos secuestrados, Pauli aclaró que el dispositivo no se corresponde con las varas eléctricas rurales, sino con un objeto adaptado. "No son elementos permitidos. Es como una linterna que tiene un suplemento que le da como una descarga de corriente. Se vende libremente por internet y estamos determinando si se compró de esa manera o si fue modificado con este fin", explicó, y añadió que la víctima no presentó lesiones: "La referencia es que la hubieran utilizado, no tiene presencia de lesiones, así que lo que podría haber sido es una intimidación con el sonido de la picana".

Los involucrados, cuyas edades oscilan entre los 26 y 30 años, poseen un amplio prontuario en el ámbito delictivo local. "Estos dos sujetos son conocidos en el ámbito policial, tienen algunos antecedentes policiales y judiciales porque ya han estado involucrados en investigaciones de hechos de similares características", indicó la jefa policial, quien además destacó el rápido accionar de las fuerzas para esclarecer el caso.

Por orden del Ministerio Público Fiscal, se libró una orden de detención para realizar las pericias y los exámenes médicos correspondientes. Una vez finalizadas las actuaciones, ambos recuperaron la libertad, aunque quedaron formalmente supeditados a la causa judicial bajo la imputación del delito de robo agravado.

EBW