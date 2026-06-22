Desarticulan en CABA una banda que fabricaba y vendía "Fernnabis", una bebida alcohólica con marihuana

La investigación, llevada adelante por la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes, puso fin a una maniobra que ponía en serio riesgo la salud pública. Bajo el nombre comercial de "Fernnabis", la organización ofrecía a través de redes sociales y plataformas digitales una bebida que combinaba alcohol con tres tipos de genéticas de cannabis sativa (Heiss, Purple y Lemon).





Tras un arduo trabajo de campo y análisis informativos, los investigadores lograron ubicar el punto de elaboración en un domicilio de la calle Piedras al 600, en el barrio porteño de Monserrat. Allí, una pareja de nacionalidad argentina operaba un esquema de producción, fraccionamiento y venta directa al público.

El sistema de distribución era sumamente eficiente: una vez realizada la compra vía aplicaciones de mensajería o redes sociales, los productos eran despachados a través de servicios de correo hacia la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y diversas provincias del país.

Tras la orden dictada por el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del Dr. Ernesto Rodríguez, los agentes federales irrumpieron en la vivienda, logrando la detención de los responsables y el secuestro de un arsenal de material ilegal:

Insumos: 1,220 kg de hojas de cannabis, 200 gramos de cogollos y tres plantas de marihuana.

Producción: 12 bidones de 20 litros con la mezcla ilegal, 30 botellas de "Fernnabis" terminadas y otros productos cannábicos bajo la marca "Sannabis".

Equipamiento: Se confiscaron paneles térmicos y carpas tipo "indoor" utilizadas para el cultivo clandestino, además de dispositivos electrónicos que contenían registros de las ventas.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre el altísimo riesgo de consumir este tipo de sustancias adulteradas. Al no contar con ninguna regulación ni supervisión de la ANMAT, la bebida podía provocar cuadros severos de intoxicación, requiriendo en muchos casos asistencia médica urgente o internación hospitalaria.





La investigación puso especial énfasis en que el público objetivo de estos emprendedores delictivos eran mayoritariamente jóvenes, quienes, bajo la falsa premisa de una bebida recreativa, se exponían a consecuencias de salud imprevisibles. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, enfrentando cargos por infracción a la Ley Nacional de Drogas y por la elaboración ilegal de productos medicinales y alimenticios.