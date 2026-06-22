-1°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
22 de Junio de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Lunes con cielo variable y sin lluvias en Esquel

La jornada del 22 de junio se presentará con nubosidad en aumento y temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 8°C. No se esperan precipitaciones durante todo el día.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Esquel tendrá este lunes 22 de junio una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas frías características de la época invernal.

 

Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas de 3°C y 2°C respectivamente. Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 8°C, mientras que la nubosidad irá en aumento hasta quedar mayormente nublado. Las mismas condiciones se mantendrán durante la noche, cuando la temperatura volverá a descender hasta los 3°C.

 

El viento soplará del sector sudoeste durante toda la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.

 

De esta manera, el inicio de la semana transcurrirá sin fenómenos meteorológicos adversos, aunque con ambiente frío y cielo mayormente cubierto hacia el cierre del día.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Colisión entre un Corsa y una moto en avenida Holdich
2
 Esquel: Bomberos trabajaron en un incendio registrado en el barrio Badén II
3
 Romelio Troncoso QEPD
4
 Golpe al delito: la Policía del Chubut desarticuló una banda armada y detuvo a tres sospechosos
5
 El Gimnasio Alemán de Esquel despidió al embajador Dieter Lamlé
1
 Torres: “Sarmiento merece la infraestructura de una de las ciudades más importantes de Chubut”
2
 Lunes con cielo variable y sin lluvias en Esquel
3
 Vialidad Nacional reportó heladas y sectores húmedos en la Ruta 259
4
 Chubut avanza en la regularización del avistaje de ballenas
5
 Bariloche: confirmaron un nuevo caso de hantavirus
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -