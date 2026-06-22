Lunes con cielo variable y sin lluvias en Esquel

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Esquel tendrá este lunes 22 de junio una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas frías características de la época invernal.

Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas de 3°C y 2°C respectivamente. Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 8°C, mientras que la nubosidad irá en aumento hasta quedar mayormente nublado. Las mismas condiciones se mantendrán durante la noche, cuando la temperatura volverá a descender hasta los 3°C.

El viento soplará del sector sudoeste durante toda la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.

De esta manera, el inicio de la semana transcurrirá sin fenómenos meteorológicos adversos, aunque con ambiente frío y cielo mayormente cubierto hacia el cierre del día.

R.G