Vialidad Nacional reportó heladas y sectores húmedos en la Ruta 259

Vialidad Nacional actualizó este lunes por la mañana el estado de las rutas en el marco del Plan Invernal 2026 e informó que los tramos de la Ruta Nacional 259 entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, y entre Esquel y Trevelin, se encuentran habilitados para la circulación.

Según el parte emitido a las 8, la calzada presenta condiciones normales, aunque en distintos sectores se realizaron tareas de riego y distribución de sal para prevenir la formación de hielo. También se registran banquinas húmedas y sectores con barro.

Además, se advirtió sobre la presencia de animales sueltos, viento y heladas leves, por lo que se recomienda transitar con precaución.

Personal y equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando sobre ambos tramos para garantizar condiciones seguras de circulación durante la temporada invernal.

Para conocer el estado actual de todas las rutas de la región visitar el siguiente sitio: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G