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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Un panchito y a seguir viaje: abrió en La Terminal "Zona Panchoz"

El nuevo local amplía las propuestas de la Cafetería "La Z" en base a las necesidades sugeridas por los viajeros.
Por Redacción Red43

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Adriana Oliveira, junto a Glenda Sifuentes, son parte del equipo fundador de la nueva propuesta “Zona Panchoz”.

 


Ubicado dentro de La Terminal de Ómnibus de Esquel, el local surge desde la idea de quienes integran también el equipo de la Cafetería “La Z”, en el mismo edificio: “Pusimos la cafetería La Zeta hace ya tres años y fuimos viendo en el transcurso de estos años que se necesitaba ampliar la propuesta, siempre prestando atención a lo que va pidiendo las personas que nos visitan, las personas que vemos todos los días”.

 


La necesidad de quienes viajan en la región: “Así es que decidimos ampliar la propuesta de la cafetería y sanguchería que tenemos acá, justo enfrente de este local, con comida calentita al paso. Qué mejor que un panchito, un super pancho, y en un tiempito va a haber alguna propuesta más con otras cositas que vamos a ir agregando”.

 


Preparados para la temporada de invierno, pero también para quienes viajan cada día o semana: “Todo listo para cuando pasan, van a trabajar, van a estudiar, vuelven, poder agarrar algo calentito y seguir viaje o sentarse en las mesitas, tomarse unos minutos y volver a arrancar. Estamos ya hace tres meses preparando todo este espacio”.

 


Meses de armado de las piletas, conexiones de gas y heladeras para la propuesta: “En esto colaboraron el marido de Glenda, mi pareja, nuestros hijos, hijas, todos pusieron un poco. También las chicas que están ahora trabajando con nosotros, Micaela y Agustina están acá, Caty, están acá con esta propuesta”. 

 


Tanto Zona Panchoz como la cafetería “La Z” son espacios para sociabilizar y pensar propuestas para optimizar el servicio: “Esperamos que ustedes se enganchen con la propuesta, que vengan a visitarnos, que prueben. Y nos encantan siempre sus sugerencias. De ahí nació este proyecto, de las sugerencias de las personas. Estamos atentas a todas esas charlas que parecen que son al pasar, pero nosotros prestamos atención para ir evolucionando”.

 


SL
 

 

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