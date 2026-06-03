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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Vacuna contra el VSR: más de 1.400 embarazadas en Chubut ya protegen a sus bebés

En los primeros cinco meses del año, 1.427 personas gestantes fueron inmunizadas. La estrategia permite transferir anticuerpos esenciales para el recién nacido durante sus meses de mayor vulnerabilidad.
Por Redacción Red43

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En el marco de las acciones llevadas adelante por el Gobierno del Chubut para el cuidado de la salud de la población, la Secretaría de Salud provincial informó que durante los primeros cincos meses de 2026 un total de 1.427 embarazadas ya se vacunaron contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

 

La Campaña de Vacunación dio inicio el pasado 12 de enero de manera simultánea con el Ministerio de Salud de la Nación y está dirigida a personas gestantes que cursan el octavo mes.

 

La estrategia, que se extenderá hasta el 31 de agosto, tiene como propósito reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses.

 

En ese sentido, desde la cartera sanitaria se convoca a las embarazadas a ser parte de la campaña, destacando que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de forma totalmente gratuita, y que no es necesario presentar indicación médica.

 

Vacunación

 

La vacunación, indicada entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

 

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.


 

 

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