Con el respaldo del INTA Esquel, dictarán un taller de poda de frutales en Futaleufú

La Municipalidad de Futaleufú, en una acción conjunta a través del programa PRODESAL, anunció la realización de un Taller Práctico de Manejo y Poda de Árboles Frutales. La propuesta está diseñada especialmente para productores, agricultoras y agricultores locales que busquen perfeccionar sus técnicas de cultivo, potenciar su producción y optimizar el cuidado de sus plantaciones.

La capacitación estará a cargo de la Dra. Yanina Guzmán, Ingeniera Agrónoma perteneciente al INTA Esquel, lo que aporta un valioso marco de intercambio técnico y profesional entre ambas localidades fronterizas.

Coordenadas del evento

El taller se desarrollará en una única jornada intensiva en terreno, ideal para el aprendizaje práctico:

Fecha: Viernes 5 de junio.

Horario: De 10:00 a 14:00 horas.

Lugar: Predio de la Sra. Alicia Reyes, ubicado en el Sector El Límite - Futaleufú.

Herramientas recomendadas e inscripción

Desde la organización señalaron que, de manera opcional, los asistentes que dispongan de herramientas propias pueden concurrir con tijeras de poda (de mano o de mango largo), serrucho de poda y guantes de trabajo para realizar las prácticas guiadas durante el encuentro.

La actividad está dirigida de forma prioritaria a usuarios de PRODESAL y trabajadores de la agricultura familiar. Aquellos interesados en asegurar su lugar deben registrarse previamente acercándose a las dependencias de la oficina de PRODESAL o en la oficina de Mundo Rural.

M.G