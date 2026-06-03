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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Cáritas celebra sus 70 años con el lanzamiento de la Colecta Anual 2026

Bajo el lema "Sigamos alentando la esperanza", la institución inicia sus actividades solidarias en la Prelatura de Esquel. Invitan a la comunidad a participar de una agenda de eventos durante todo el mes de junio.
Por Redacción Red43

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Cáritas ha dado inicio a su Colecta Anual, un evento que en 2026 adquiere un significado especial al cumplirse el 70° aniversario de la organización en el país. Bajo el lema "Sigamos alentando la esperanza", la institución busca renovar el agradecimiento por la labor de los voluntarios que entregan su tiempo para acompañar a las comunidades más vulnerables.

 

Actividades y eventos solidarios

 

Debido a la coincidencia con el Mundial de Fútbol, el cronograma de actividades se ha ajustado para desarrollarse durante todo el mes de junio. Entre las propuestas principales se encuentran:

 

Venta de empanadas: Este domingo 7 de junio, diversas parroquias realizarán ventas para recaudar fondos.

 

Fiesta Retro: El viernes 12 de junio se llevará a cabo un evento temático que incluirá el sorteo de dos camisetas de la selección argentina y una pelota. Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos, mientras que en puerta costarán 12.000 pesos, y pueden adquirirse en Avenida Perón 247 o llamando al 2945 68 0505.

 

Mate Bingo Show: El 14 de julio, la parroquia Santa María de Los Ángeles organizará un encuentro para toda la comunidad.

 

El destino de la ayuda y cómo colaborar

 

La colecta anual es la única instancia del año en la que Cáritas centraliza la recaudación de dinero, la cual es destinada a financiar proyectos de promoción humana en la Prelatura de Esquel. Para asegurar la transparencia, los organizadores recordaron que todos los eventos oficiales contarán con el logo oficial de Cáritas, la leyenda conmemorativa de los 70 años y la identificación específica de la Prelatura de Esquel.

 

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes canales:

 

Donaciones digitales: A través de redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube), escaneando códigos QR oficiales, o mediante transferencias y Mercado Pago.

 

Canal presencial: Acercándose a las parroquias con sobres identificados.

 

Consultas: Pueden comunicarse directamente a través de las redes sociales o al teléfono de contacto proporcionado.
 

 

 



M.G

 

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