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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut aplicó más de 60.000 vacunas antigripales a grupos priorizados

La Secretaría de Salud resaltó que la provincia cuenta con dosis disponibles e invitó a quienes todavía no se vacunaron a que concurran a los vacunatorios de las distintas localidades para inmunizarse contra la gripe.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que ya se aplicaron un total de 60.554 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia.

 

El dato refleja el avance de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

 

Vacunación oportuna

 

Al respecto, la referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Sandra Villarroel, resaltó que “Chubut cuenta con vacunas antigripales disponibles” e invitó a las personas que forman parte de los grupos priorizados y todavía no se vacunaron, a que concurran a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades del territorio provincial “para vacunarse contra la gripe en forma oportuna, antes del comienzo del invierno, la etapa de mayor circulación del virus influenza”.

 

Acto solidario

 

Por otra parte, Villarroel explicó que “la vacunación significa no sólo la protección individual de la persona que se vacuna, que gracias a la inmunización que le confiere la vacuna pasa a tener una menor susceptibilidad a la infección, sino la protección de toda la comunidad”, y añadió que “por eso insistimos que la vacunación es un acto solidario hacia aquellos que no pueden vacunarse (inmunocomprometidos) o no tienen aún la edad para hacerlo”.

 

Grupos priorizados

 

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

 

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.

 

 

 

R.G

 

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