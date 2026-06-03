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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Lanzan una revista hecha por personas mayores

La Muchachada presenta su nueva publicación en Trevelin. El proyecto busca dar voz y protagonismo al grupo tras seis años de trabajo recreativo y comunitario en la localidad. 
Por Redacción Red43

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Este miércoles 3 de junio se lleva a cabo la apertura del ciclo de revistas construida por y para personas mayores. El encuentro tiene lugar en la Biblioteca Popular de Trevelin a partir de las 11:30 horas, con una convocatoria abierta a toda la comunidad.

 

La Muchachada está integrada por un grupo de personas mayores que asisten habitualmente al Taller de Recreación de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin. Bajo la coordinación de la profesora Jesica de los Santos, los participantes realizan diversas actividades varias veces por semana en el Polideportivo, en la pileta y en el CeDeM.

 

La iniciativa de la revista surge con el propósito de dejar un registro tangible del proceso grupal que se viene sosteniendo desde hace seis años. El espacio busca ser un canal para compartir con los vecinos diferentes opiniones, formas de mirar el mundo y fomentar la libre expresión desde un lugar protagónico.

 

"Para esta apertura, deseamos con mucho anhelo, poder compartirlo con toda la comunidad, para intercambiar ideas, reflexiones, deseos, motivación y escucha entre pares" expresaron desde la organización. Asimismo, destacaron la importancia del acompañamiento de los vecinos para continuar construyendo redes significativas en la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

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