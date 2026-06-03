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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

"Ni una menos": Trevelin conmemora un nuevo aniversario del movimiento y recuerda a Cristina Cayecúl y Johana Sáez

El acto se realizará hoy a las 11 horas frente a la Plazoleta de la Mujer Libre, Avenida San Martín y  Rotonda 28 de Julio. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, a través de la Coordinación de Género, invita al acto que se llevará a cabo a las 11:00 horas frente a la Plazoleta de la Mujer Libre, Avenida San Martín y  Rotonda 28 de Julio. 

 

Hoy 3 de junio, explicaron: "al conmemorarse un nuevo aniversario del movimiento “Ni Una Menos”, nacido en 2015 como un grito colectivo frente a la violencia machista y los femicidios que enlutan a nuestra sociedad, la comunidad de Trevelin volverá a reunirse para reafirmar su compromiso con la memoria, la justicia y la construcción de una sociedad libre de violencias".

 

Durante la ceremonia se plantarán dos rosales y se descubrirá una placa en memoria de Cristina Cayecúl y Johana Sáez, mujeres cuya ausencia duele profundamente en sus familias, amistades y en toda la comunidad. Este homenaje busca mantener viva su memoria y renovar el compromiso colectivo de no permanecer indiferentes frente a ninguna forma de violencia.

 

Cada nombre representa una historia, una vida, sueños y proyectos que no debieron ser truncados. Recordarlas es también acompañar a quienes las amaron, abrazar el reclamo de justicia y sostener la esperanza de que ninguna mujer más sea víctima de la violencia por motivos de género.

 

“Este día nos encuentra nuevamente como comunidad consternados por una serie de femicidios ocurridos en nuestro país. Las estadísticas reflejan que, lejos de disminuir, la violencia por motivos de género persiste. Por eso creemos fundamental seguir generando espacios de reflexión, memoria y concientización”, expresó Sandra Muñoz, secretaria de Desarrollo Social.

 

SL

 

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