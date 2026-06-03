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Por Redacción Red43

Violencia en ámbitos deportivos: Provincia capacitará a dirigentes, entrenadores y referentes de clubes

El convenio con la Liga del Valle y Chubut Deportes para la implementación de la Ley Lucio, para prevención, detección y actuación ante situaciones de vulneración de derechos contra niños y adolescentes.
Por Redacción Red43

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El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, firmó este lunes en Trelew un convenio de trabajo conjunto con la Liga del Valle y Chubut Deportes para capacitar a dirigentes, cuerpos técnicos, personal administrativo, colaboradores y referentes de clubes en el marco de la implementación de la Ley Lucio. La iniciativa apunta a promover entornos libres de violencia en instituciones deportivas y fortalecer las acciones de prevención, detección temprana e intervención ante situaciones de vulneración de derechos.

 

La actividad se llevó adelante en la sede de la Liga del Valle del Chubut y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; y el presidente de la entidad deportiva, Javier Treuque, además de referentes institucionales y representantes de clubes deportivos.

 

La firma de este convenio se enmarca en las políticas públicas que la Provincia viene desarrollando de manera articulada con UNICEF para promover entornos protectores, seguros y libres de violencia para niños y adolescentes en todos los ámbitos donde transcurre su vida cotidiana.

 

Protocolos de actuación

 

En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “hoy junto a Javier y Milton estamos trabajando para brindar herramientas a los clubes, a los profesores y a sus cuerpos directivos para detectar situaciones de violencia y diferentes formas de vulneración de derechos, generando protocolos de actuación claros y simples que permitan intervenir de manera rápida y responsable cuando un niño o un adolescente necesita ser protegido”.

 

Asimismo, la funcionaria señaló que “los clubes cumplen un rol fundamental en nuestras comunidades porque son espacios de encuentro, formación y contención. Queremos que cada institución deportiva de la provincia sea también un ámbito donde el cuidado y la protección de las infancias formen parte de la tarea cotidiana”.

 

El convenio

 

Los clubes deportivos constituyen espacios privilegiados de socialización y desarrollo para miles de niños y adolescentes. Allí se construyen vínculos de confianza, pertenencia y acompañamiento que muchas veces permiten identificar de manera temprana situaciones de vulneración de derechos.

 

Por ello, a partir de este acuerdo, el Ministerio de Desarrollo Humano tendrá a su cargo el diseño y la implementación de instancias de capacitación, sensibilización y formación continua destinadas a dirigentes, cuerpos técnicos, personal administrativo y colaboradores de los clubes nucleados en la Liga del Valle, brindando herramientas concretas para la prevención, identificación y adecuada derivación ante posibles situaciones de violencia o vulneración de derechos.

 

Asimismo, Chubut Deportes y la Liga del Valle del Chubut se comprometieron a promover la participación de las instituciones deportivas en las capacitaciones, difundir e implementar protocolos de actuación y designar referentes institucionales que permitan sostener una articulación permanente con el Ministerio de Desarrollo Humano y los organismos que integran el Sistema de Protección Integral de Derechos.

 

Estrategia articulada

 

La iniciativa contempla además la promoción del buen trato, el fortalecimiento de las prácticas de cuidado y la incorporación de herramientas que permitan reconocer señales de alerta, actuar de manera responsable y consolidar espacios deportivos donde el respeto, la inclusión y la protección integral sean valores centrales.

 

El convenio no implica erogación económica para las partes y reafirma una estrategia de trabajo coordinado entre el Estado provincial y las instituciones deportivas para ampliar la llegada territorial de las políticas públicas de protección de derechos.

 

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con la promoción y protección integral de niños y adolescentes, fortaleciendo el trabajo conjunto con las instituciones deportivas para garantizar que cada chico pueda crecer, desarrollarse y participar de actividades recreativas y deportivas en entornos seguros, protectores y libres de violencia.

 

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