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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel y Trevelin autorizadas para recibir carne del Matadero de Gobernador Costa

Tras gestiones municipales, la Provincia habilitó el ingreso de productos cárnicos por 180 días para combatir la faena informal y garantizar la seguridad alimentaria en la cordillera.
Por Redacción Red43

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