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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El teatro como herramienta de entrenamiento físico: una propuesta única en la ciudad

Julieta Caravaggio convoca a un taller que combina la actividad física con la expresión artística, trabajando conciencia corporal, presencia y emoción en cada encuentro.
Por Redacción Red43

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Julieta Caravaggio, actriz y profesora de teatro, invita a la comunidad a participar de su taller de entrenamiento teatral, una propuesta que busca fusionar la actividad física con la expresión artística. "Es una unión que, por ahí, uno no encuentra en el gimnasio", explica Caravaggio, quien destaca que el taller trabaja "estado, presencia y emoción", sumando así la dimensión teatral a la exigencia física.

 

La dinámica del taller se enfoca en la conciencia corporal, entendiendo que el cuerpo reacciona y se dispone al ejercicio según las vivencias del día: "¿Qué le sucedió a tu cuerpo? ¿Estás cansado? ¿Estás más activo? ¿Pudiste descansar?", plantea la docente como punto de partida.

 

Metodología y dinámica El entrenamiento está diseñado en una sesión intensiva de una hora de trabajo continuo. La estructura incluye:

 

Inicio: Calentamiento y estiramiento para preparar al cuerpo.

 

Desarrollo: Actividad física dinámica donde se integran niveles, ritmos, caídas, velocidades y contenidos teatrales específicos.

 

Cierre: Estiramiento final para preparar el cuerpo antes de volver a casa.

 

Detalles de la convocatoria Las clases se dictan en Volta 463, en un espacio acondicionado como dojo de karate que cuenta con piso especial (tipo goma eva), lo cual permite realizar saltos y trabajos en el suelo sin dañar el cuerpo.

 

Días y horarios: Miércoles de 15:00 a 16:00 y viernes de 19:00 a 20:00.

 

Modalidad: Los interesados pueden optar por asistir uno o dos días a la semana. La profesora aclara que los contenidos son acumulativos: "Lo que se trabaja el miércoles se toma un pedacito el viernes y se da otra cosa nueva, y así vamos avanzando".

 

Contacto: Quienes deseen realizar consultas o inscribirse pueden comunicarse al teléfono 351-533-5819.

 

"Es un poco mover el cuerpo, despertarlo, ejercitarlo, pero desde otro lugar", concluye la profesora, extendiendo la invitación a todas aquellas personas que disfruten del entrenamiento físico y busquen integrarlo con el arte.

 




M.G

 


 

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