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Por Redacción Red43

La música argentina de luto por la muerte del "Indio" Solari

De Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a sus años solistas, se recordará por siempre al referente de la música argentina. Murió en su domicilio en la madrugada de hoy viernes, tras un largo padecer el Mal de Parkinson.
Por Redacción Red43

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La música argentina está de luto. Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, murió a los 77 años.

 

El exlider de los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota  se fue dejando una huella imborrable en la historia del rock nacional y una legión de seguidores que lo convirtió en una de las figuras más influyentes y convocantes de la cultura popular.

 

La trágica noticia fue confirmada esta mañana de viernes por la UFI N2 Ituzaingó. Las causas no fueron reveladas.

 

Sus últimos años, explicaba las dolencias relacionadas al Mal de Parkinson, que lo llevaron a abandonar los escenarios pero no así la música, concluyendo grabaciones nuevas, dedicándose también al dibujo y otras pasiones artísticas fuera del ojo público.

 

La última aparición pública del músico fue a mediados de mayo, cuando recibió un Doctorado Honoris Causa de la UBA. La ceremonia se realizó en su ausencia por el avanzado estado de su enfermedad, pero el músico envió un video grabado con un mensaje de agradecimiento dirigido al público presente en el auditorio.

 

SL

 

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