Casino de Esquel: Ramiro Ibarra anunció la licitación pública para la nueva concesión

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, se reunió con trabajadores del Casino de Esquel para informarles sobre el estado del proceso administrativo tras la salida de la empresa Trewelyn. Ibarra explicó que el organismo mantiene reuniones en Buenos Aires con diversos operadores interesados en la concesión: "Tuvimos varias reuniones en Buenos Aires con operadores interesados, somos muy cuidadosos".

El pliego para la licitación pública estará disponible en aproximadamente diez días: "Tenemos ya interesados, así que entendemos que en unos 10 días va a estar el pliego ya con una licitación pública". Respecto a Trewelyn, el funcionario confirmó que no se aceptará ninguna propuesta de esta empresa, debido a que abandonó la concesión dejando a los trabajadores sin cobertura de un día para el otro: "No, no, hoy con lo que ha hecho la empresa y dejar tirados a los trabajadores de un día para el otro, no, no, obviamente que no se les va a tomar ninguna oferta".

En relación al conflicto judicial, Ibarra detalló que existen procesos de ida y vuelta entre el organismo y la empresa, incluyendo causas laborales y amparos presentados por los trabajadores: "Hay procesos judiciales, tanto de los trabajadores, que hace un ratito también estábamos charlando de eso, como proceso judicial de ida y vuelta de nosotros". Por el momento, el IAS no puede aplicar sanciones hasta que la justicia resuelva los expedientes: "No podemos hablar todavía de una sanción hasta que se resuelva la parte judicial, si hay garantías de por medio pero son insignificantes, hoy básicamente hubo un abandono y nosotros estamos en un proceso judicial".

Sobre el acompañamiento a los empleados, el titular del IAS señaló que la Secretaría de Trabajo, a través de la delegación local encabezada por Matías Peláez, brinda asistencia continua: "Sí, está asistiendo la Secretaría de Trabajo por pedido del gobernador... Matías Peláez está acompañando continuamente si hay necesidades de alguna persona que tiene necesidades médicas o distintas cuestiones". Asimismo, el organismo ha otorgado permisos para la realización de eventos con fines sociales en beneficio de los trabajadores: "Hemos dado permiso, que le ha ido muy bien, que no solo se los damos a ellos, hay mucha gente que necesita hoy y lo hace para un fin social".

En cuanto a la locación, Ibarra aclaró que el edificio es propiedad de Trewelyn y que existe una medida cautelar presentada por los empleados como garantía: "El edificio es propiedad de Trewelyn, si hay una cautelar presentada por parte de los empleados, que eso puede ser garantía, digamos, de su indemnización". El funcionario indicó que no hay una gran disponibilidad de inmuebles de gran tamaño en Esquel: "Nosotros simplemente presentamos las oportunidades que hay en el centro de Esquel, porque tampoco hay mucho lugar, esa es la realidad, ¿no? No hay disponibilidad de edificios grandes".

Finalmente, sobre los plazos, el presidente del IAS estimó que la puesta en funcionamiento de la sala de juegos requerirá al menos seis meses, dependiendo de las condiciones del local que se elija: "Entendemos que un proceso de seis meses por lo menos". Dependerá de si el lugar requiere acondicionamiento tecnológico, alfombras y máquinas: "Quizás si llegan a un acuerdo y alquilan ese salón, es una cosa puesta preparada, ahora si es un salón nuevo hay que ponerle las alfombras, las mesas, la tecnología, las redes, las máquinas".





M.G