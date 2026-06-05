La película patagónica Paranorías fue seleccionada para un festival internacional en EE. UU.

La producción independienteParanorías - Los archivos perdidos del Dr. Romanoski, realizada íntegramente en la provincia del Chubut, ha sido seleccionada oficialmente para participar en el Follow Your Heart International Film Festival. Este certamen, que desarrolla actividades en Estados Unidos, convoca a producciones cinematográficas independientes de diversos países.



Esta selección representa un nuevo reconocimiento para el trabajo realizado por Proyecto Q, consolidando el recorrido internacional de una propuesta audiovisual nacida en la Patagonia y protagonizada por artistas y técnicos locales.

Detalles del film

Género y narrativa: Se trata de una comedia de misterio con elementos paranormales que emplea un estilo de falso documental. La trama reconstruye la historia del enigmático psiquiatra Dr. Romanoski a través de entrevistas, documentos y material de archivo, combinando humor y suspenso.

Ficha técnica:

Título: Paranorías - Los archivos perdidos del Dr. Romanoski .

Dirección: Matías Carelli.

Elenco: Javier Sança y Fabián Terrone.

Producción: Proyecto Q.

Año: 2025.

Duración: 62 minutos.

Repercusión y valor cultural

La participación en este evento es vista como una oportunidad para proyectar internacionalmente el trabajo de los realizadores patagónicos y fortalecer la presencia del cine independiente argentino en nuevos mercados. Además de su valor artístico, el proyecto representa la identidad cultural de Chubut y promueve el talento gestado fuera de los grandes centros cinematográficos del país.

Desde Proyecto Q destacaron que este logro "constituye un estímulo para continuar desarrollando producciones independientes de calidad y demuestra que es posible generar contenidos con proyección internacional desde la Patagonia". Actualmente, la obra continúa su recorrido por diversos festivales mientras avanza en gestiones vinculadas a su distribución.















M.G