Ricardo Gerosa: “Esquel está perdiendo la posibilidad de ser protagonista de su propio futuro”

Más de dos décadas después de que la Convención Constituyente de Esquel redactara una Carta Orgánica para la ciudad, el proyecto continúa sin entrar en vigencia. El tema reaparece en cada campaña electoral, pero nunca logra transformarse en una prioridad política. Para el Dr. Ricardo Gerosa Lewis, quien presidió aquella Convención en 2005, la falta de definición representa una oportunidad perdida para el desarrollo institucional de la ciudad.



En diálogo exclusivo con Red43, Gerosa sostuvo que contar con una Carta Orgánica significa que una ciudad deja de depender de normas generales dictadas desde la Provincia para comenzar a regirse por sus propias reglas.

"Tener una Carta Orgánica significa que una ciudad deja de ser dependiente de la Provincia y pasa a ser mayor de edad. Empieza a regirse por sus propias instituciones, por sus propias normas y por su propia constitución comunal”, explicó.

Según señaló, la principal consecuencia de no contar con este instrumento es que Esquel sigue funcionando bajo una legislación provincial común para todos los municipios, sin contemplar sus particularidades.

“Son los propios vecinos quienes más conocen la realidad de su comunidad y quienes deberían establecer las reglas de juego que necesita la ciudad”, afirmó.

Consultado sobre por qué la Carta Orgánica elaborada en 2005 nunca fue aprobada, Gerosa fue categórico.



“Fueron problemas políticos, todos problemas políticos. No le gustó al entonces intendente Rafael Williams que hubiéramos ganado la interna y se hizo todo lo posible para que la Carta Orgánica no saliera”.



El abogado recordó además que la iniciativa recibió objeciones legislativas que, según su visión, carecían de fundamentos sólidos.



“Hubo objeciones de una Legislatura que ni siquiera había leído el texto. Las contestamos todas, pero después el tema quedó en un limbo”.



Para Gerosa, la falta de resolución significó una pérdida importante para Esquel, especialmente considerando que otras localidades de Chubut avanzaron con sus propias cartas orgánicas.



“Hoy todos los municipios grandes tienen Carta Orgánica. La tienen Sarmiento, Gaiman, Lago Puelo y Esquel, que debería ser una de las ciudades más importantes de la provincia, sigue sin contar con su estatuto fundamental”.



“Hoy Esquel no tiene un norte”



Durante la entrevista, el ex convencional constituyente vinculó la ausencia de una Carta Orgánica con el estancamiento que, a su entender, atraviesa la ciudad.



“Estamos perdiendo industrias, estamos perdiendo lugar dentro de la provincia. Hace algunos años éramos la tercera ciudad de Chubut y hoy somos la quinta. También hay una falta de desarrollo institucional”.



Gerosa sostuvo que una Carta Orgánica permitiría definir un modelo de ciudad y establecer lineamientos estratégicos sobre cuestiones centrales como turismo, servicios públicos, transparencia y desarrollo económico.

“Hoy Esquel no tiene un norte. Bien o mal, acertado o equivocado, hay que darle un norte, y eso se tiene que dar a través de la Carta Orgánica”.

Transparencia, ambiente y control del poder



Entre los aspectos que destacaba el proyecto elaborado en 2005, Gerosa mencionó los mecanismos de transparencia pública y control sobre los funcionarios.



“Nosotros planteábamos que todo lo que pasara por el municipio debía ser transparente, desde los sueldos hasta la última contratación del Estado”.



También recordó que el texto incluía fuertes garantías ambientales en línea con el resultado del plebiscito de 2003 sobre la actividad minera.



“Había una protección ambiental muy fuerte y un mandato claro para que las autoridades respetaran la voluntad expresada por el pueblo en el plebiscito”.



Asimismo, señaló que la Carta Orgánica contemplaba mayores responsabilidades para quienes ejercieran funciones públicas.



"El funcionario debía responder por lo que hiciera en el ejercicio de sus funciones. Muchas veces termina pagando el Estado, es decir todos los vecinos, por errores o decisiones de quienes tuvieron el poder”.



¿Es posible retomarla?



Sobre el futuro de la iniciativa, Gerosa explicó que la situación de la Carta Orgánica de Esquel sigue siendo jurídicamente discutida y sin una definición política concreta. En ese sentido, planteó que “hay distintas interpretaciones sobre el estado actual del texto aprobado por la Convención Constituyente”.



En cuanto a las alternativas, sostuvo que una posibilidad sería su aprobación seguida de una reforma inmediata: “Creo que habría que actualizarla. Se podría aprobar y llamar inmediatamente a una convención reformadora para adecuarla a los tiempos actuales”. También señaló que otra opción sería avanzar directamente hacia la convocatoria de una nueva Convención Constituyente.



“Se pueden hacer muchas cosas, pero lo central es que exista voluntad política para hacerlo. Y esa voluntad hoy no la veo”, concluyó.



Gerosa también se refirió al funcionamiento del Concejo Deliberante de Esquel y a los debates que allí se dan, a los que consideró muchas veces desgastantes y poco productivos. Señaló que con frecuencia las discusiones se concentran en diferencias políticas del día a día, en lugar de enfocarse en acuerdos de fondo. “Son debates que a veces se vuelven personales y no permiten avanzar en políticas de Estado”, planteó, y sostuvo que eso termina afectando la toma de decisiones estratégicas para la ciudad.



Críticas al Poder Judicial



Durante la entrevista, Gerosa también se refirió al funcionamiento del Poder Judicial de Chubut, un ámbito sobre el que manifestó una mirada crítica.



“Siempre fui muy crítico del Poder Judicial. Me parece que es un poder que no funciona bien porque los mecanismos de control no funcionan”.

En ese sentido cuestionó la falta de evaluación y control sobre los magistrados.

“Es el único poder que prácticamente no tiene controles. A un político malo lo sacamos con el voto; a un juez no”.

En ese marco, Gerosa se refirió al escenario político actual y mencionó al gobernador Ignacio Torres y al vicegobernador Gustavo Menna en relación a los cambios institucionales en la provincia. En ese sentido, sostuvo: “en el Poder Judicial tengo que reconocer que fue la primera vez que se hizo algo para que por lo menos exista un verdadero control de todo esto”, y agregó que “el Superior Tribunal de Justicia actual también va por ese camino”, aunque advirtió que “falta mucho por hacer”.



“La institucionalidad es la base de todo”



A lo largo de la conversación, Gerosa insistió en que los problemas de Esquel no pueden resolverse únicamente desde la coyuntura política, sino a partir de acuerdos institucionales de largo plazo.



“Diálogo, institucionalidad y políticas de Estado. Ahí está la clave”.



Y concluyó con una definición que resume su mirada sobre el debate pendiente:



“Lo más importante que está perdiendo Esquel es la posibilidad de que los vecinos sean protagonistas de su propio futuro. Eso no es importante: es fundamental”.