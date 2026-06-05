¿Se podrá sacar el carnet de conducir sin rendir examen en Esquel?

En 2025, a través del Decreto 196/2025, el Gobierno Nacional introdujo cambios en la Licencia Nacional de Conducir, tanto en su formato como en su tramitación. Las modificaciones afectan a conductores particulares y profesionales y buscan simplificar los procedimientos administrativos.



Uno de los cambios principales es que la licencia de conducir tendrá formato digital y queda únicamente como opcional la cédula física tradicional. Los conductores podrán solicitar la versión física si la necesitan, por ejemplo, para viajes al exterior.



El Secretario del Municipio de Esquel, Diego Austin, explicó al respecto: “Nosotros estamos trabajando para terminar de implementar lo que son los sistemas digitales. Entendemos que es necesario un examen, aunque sea un examen virtual, teórico, pero el examen práctico para mí tiene que existir presencial”.



Sobre las declaraciones del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propuso eliminar los exámenes, Austin explicó que “es muy difícil poder avanzar con algo que no tenemos una certeza y un aval de que no se está realizando. Sería lo mismo que yo te pueda llegar a dar un certificado de buena salud sin que pases por el consultorio”.



Pese a las opiniones que despierta ese tema, Austin explicó: “yo soy un convencido de que las libertades deben estar reguladas porque si no, se transforman en anarquía. Entonces este tipo de cosas hay que tomarlas con pinza. Son ideas que se tiran, pero entiendo que en una sociedad como la nuestra son prácticamente inaplicables”.





SL