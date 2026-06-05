Esquel: el municipio ampliará la red de gas natural en los barrios Badén y Cañadón de Bórquez

En total, serán beneficiadas 26 familias del barrio Badén y 24 familias de Cañadón de Bórquez, alcanzando 50 nuevas conexiones que mejorarán significativamente la calidad de vida de los vecinos y garantizarán el acceso a un servicio esencial.

Durante los encuentros, el intendente estuvo acompañado por el secretario General de Intendencia, Juan Ripa, y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Carlos Fonseca. Allí explicó a los vecinos los pasos a seguir para avanzar con la conexión a la red una vez finalizadas las obras.

En ese sentido, Taccetta indicó que los beneficiarios ya pueden iniciar los trámites correspondientes ante Camuzzi Gas del Sur y contratar a un gasista matriculado para realizar las instalaciones internas de cada vivienda, mientras el municipio ejecuta las obras de redes de gas en ambos sectores.

“Una vez finalizado el tendido de las redes de gas, cada vecino podrá conectarse a la red de gas y contar con este servicio tan importante para su hogar”, señaló el mandatario municipal.

Asimismo, el intendente agradeció la participación de los vecinos que se acercaron a las reuniones informativas realizadas en ambos barrios y destacó el trabajo conjunto que permite avanzar con este tipo de proyectos.

“Estas nuevas conexiones son posibles gracias al compromiso del Gobierno Municipal y del Gobierno Provincial con el desarrollo de infraestructura para nuestra comunidad. Cuando hablamos del Plan Calor, nuestro objetivo es que cada vez menos familias dependan de la leña y que más hogares puedan acceder a la red de gas natural, que representa una mejora concreta en la calidad de vida de los vecinos”, remarcó Taccetta.