-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelMatías Taccetta
05 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: el municipio ampliará la red de gas natural en los barrios Badén y Cañadón de Bórquez

El intendente Matías Taccetta anunció el inicio de obras que permitirán la conexión domiciliaria de 50 familias, reforzando el compromiso de reducir la dependencia del Plan Calor.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En total, serán beneficiadas 26 familias del barrio Badén y 24 familias de Cañadón de Bórquez, alcanzando 50 nuevas conexiones que mejorarán significativamente la calidad de vida de los vecinos y garantizarán el acceso a un servicio esencial.

 

Durante los encuentros, el intendente estuvo acompañado por el secretario General de Intendencia, Juan Ripa, y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Carlos Fonseca. Allí explicó a los vecinos los pasos a seguir para avanzar con la conexión a la red una vez finalizadas las obras.

 

En ese sentido, Taccetta indicó que los beneficiarios ya pueden iniciar los trámites correspondientes ante Camuzzi Gas del Sur y contratar a un gasista matriculado para realizar las instalaciones internas de cada vivienda, mientras el municipio ejecuta las obras de redes de gas en ambos sectores.

 

“Una vez finalizado el tendido de las redes de gas, cada vecino podrá conectarse a la red de gas y contar con este servicio tan importante para su hogar”, señaló el mandatario municipal.

 

Asimismo, el intendente agradeció la participación de los vecinos que se acercaron a las reuniones informativas realizadas en ambos barrios y destacó el trabajo conjunto que permite avanzar con este tipo de proyectos.

 

“Estas nuevas conexiones son posibles gracias al compromiso del Gobierno Municipal y del Gobierno Provincial con el desarrollo de infraestructura para nuestra comunidad. Cuando hablamos del Plan Calor, nuestro objetivo es que cada vez menos familias dependan de la leña y que más hogares puedan acceder a la red de gas natural, que representa una mejora concreta en la calidad de vida de los vecinos”, remarcó Taccetta.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ricardo Gerosa: “Esquel está perdiendo la posibilidad de ser protagonista de su propio futuro”
2
 Lo pude comprobar, Noah hace milagros
3
 ¿Se podrá sacar el carnet de conducir sin rendir examen en Esquel?
4
 Casino de Esquel: Ramiro Ibarra anunció la licitación pública para la nueva concesión
5
 Contramarca: el grupo de cumbia campera hecha en Rio Pico que recorre la Patagonia
1
 Mundial de Fútbol 2026: qué vacunas tener en cuenta antes de viajar
2
 El teatro como herramienta de entrenamiento físico: una propuesta única en la ciudad
3
 Este domingo habrá Básquet Formativo en Esquel
4
 Esquel: un policía irá a juicio por agresión a un adolescente
5
 Finalizó la capacitación sobre Península Valdés para guías y prestadores turísticos
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -