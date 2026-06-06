El mundo del revés: un policía le robó la tarjeta de crédito a un preso

Un agente de la Policía de Misiones fue detenido y separado de su cargo en forma preventiva. Fue luego de que una investigación interna confirmara que le robó la tarjeta de crédito a un hombre que se encontraba preso para realizar diversas compras en comercios locales.

El insólito episodio ocurrió en la Comisaría Decimonovena de la ciudad de Posadas. Según confirmaron fuentes del caso, la víctima fue un hombre de 45 años que permaneció arrestado de manera transitoria por una causa contravencional.

Al momento de ingresar a la dependencia, el detenido entregó sus efectos personales a la guardia bajo la modalidad de resguardo, un procedimiento que obliga a los uniformados a custodiar billeteras, documentos y teléfonos hasta que el ciudadano recupere la libertad. Sin embargo, los valores no estuvieron seguros.

El damnificado fue excarcelado el pasado 31 de mayo. Al revisar el inventario de sus pertenencias antes de retirarse, advirtió que faltaba una de sus tarjetas bancarias. Decidió asentar la denuncia penal, lo que dio inicio a una causa judicial y a una auditoría exprés por parte de la Dirección de Asuntos Internos.

Los investigadores de la fuerza y los funcionarios judiciales solicitaron el resumen de la tarjeta e identificaron las operaciones sospechosas, delimitando los horarios y los locales comerciales donde se utilizaron los fondos. Con esos datos, se presentaron en los negocios afectados para revisar los registros de las cámaras de seguridad.

Las filmaciones mostraron que quien aparecía haciendo las compras era el efectivo policial que se desempeñaba como “llavero” de la seccional. Se trata del rol encargado del cuidado directo de las celdas y del resguardo de los elementos privados de los internos.

A raíz de las pruebas recolectadas, el magistrado que interviene en la causa ordenó el arresto inmediato del policía involucrado. En paralelo, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a disponibilidad y el desplazamiento de la fuerza del sospechoso mientras concluyen los sumarios administrativos y el proceso penal correspondiente para establecer las responsabilidades definitivas.