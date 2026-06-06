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06 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel recupera las frecuencias nocturnas del transporte urbano de pasajeros

El servicio volverá a prestarse a partir del próximo lunes tras la implementación de la nueva tarifa. El intendente Matías Taccetta destacó el trabajo realizado para garantizar la continuidad del transporte público.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informa que a partir del próximo lunes 8 de junio se restablecerán las frecuencias nocturnas del transporte urbano de pasajeros, luego de completarse el proceso administrativo necesario para la aplicación de la nueva tarifa.

 

 

Tras la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el intendente Taccetta gestionó con la empresa Transportes Jacobsen normalizar los recorridos nocturnos de las líneas 1, 2 y 3 y garantizar una prestación acorde a las necesidades de los vecinos.

 

El intendente resaltó que la recuperación de estas frecuencias representa una respuesta concreta para cientos de usuarios que utilizan el transporte público durante la noche para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o actividades cotidianas.

 

 

"Desde el primer momento trabajamos para que los vecinos vuelvan a contar con este servicio. Sabíamos de la importancia que tienen las frecuencias nocturnas para muchas familias de Esquel y por eso mantuvimos las gestiones necesarias para lograr su restitución", expresó.

 

 

"Una vez aprobada y promulgada la ordenanza, era necesario cumplir con distintas instancias administrativas para que la tarifa pudiera aplicarse correctamente. Ese proceso ya fue completado y hoy podemos anunciar la vuelta de los recorridos nocturnos", explicó Taccetta.

 

"Nuestro compromiso es seguir trabajando para mejorar el transporte público de la ciudad, buscando siempre alternativas que permitan brindar un servicio eficiente y sostenible para todos los usuarios", concluyó el intendente.

 

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