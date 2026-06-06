ANSES paga su deuda con Chubut: los primeros $4.000 millones fueron destinados a los haberes jubilatorios

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó el primer desembolso de $4.000 millones a la Provincia, en el marco del acuerdo alcanzado tras el reclamo judicial impulsado por la actual gestión y respaldado por un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los fondos forman parte de una deuda histórica del organismo nacional con la Caja Previsional de Chubut, cuyo monto total asciende a $48.000 millones y que comenzará a cancelarse mediante doce desembolsos consecutivos. Tal como había sido anticipado por el mandatario provincial, el primer pago recibido fue destinado al abono de los haberes de los jubilados provinciales.

El dinero de Chubut vuelve a los chubutenses

Al respecto, Torres destacó que “cumplimos con nuestra palabra y con lo que firmamos hace pocas semanas. Hoy podemos anunciar que la Provincia ya recibió el primero de los doce desembolsos acordados con ANSES y que, tal como nos comprometimos desde el primer momento, esos recursos fueron destinados al pago de haberes de nuestros jubilados provinciales”.

Asimismo, el mandatario señaló que “esta deuda nunca debió existir, porque son recursos que le correspondían a Chubut y a sus jubilados. Por eso defendimos los intereses de la provincia ante la Justicia y logramos que la Nación reconozca una obligación que durante años permaneció pendiente”.

“Este primer desembolso de un total de $48.000 millones es la prueba de que el dinero de Chubut vuelve a los chubutenses”, resaltó el Gobernador.

En ese sentido, remarcó que “traer previsibilidad a quienes aportaron toda su vida para construir esta provincia es una prioridad de nuestra gestión”, y agregó que “mes a mes, cada peso que ingrese de esta deuda histórica va a fortalecer nuestra caja previsional y garantizar que los jubilados cobren en tiempo y forma”.

Un acuerdo por $48.000 millones

El convenio suscripto entre el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece la transferencia de $48.000 millones a la Provincia en doce cuotas consecutivas e iguales de $4.000 millones.

El acuerdo se enmarca en el reclamo judicial impulsado por el Gobierno del Chubut para exigir el reconocimiento y pago de los fondos adeudados a la Caja Previsional provincial, una demanda que obtuvo un resultado favorable ante el máximo tribunal del país y que permitirá fortalecer el sistema previsional chubutense y brindar mayor previsibilidad a los jubilados de la provincia.