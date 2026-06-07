Convocan a artistas de Argentina y Chile al Salón Municipal de Artes Plásticas de Esquel

La Municipalidad de Esquel lanzó la convocatoria para participar de la XXVIIº edición del Salón Municipal de Artes Plásticas – Esquel 2026, que además celebra su XIVº carácter binacional con proyección patagónica, reuniendo a artistas de distintas localidades de Argentina y Chile.



La propuesta está dirigida a creadores de toda la región patagónica que deseen presentar sus trabajos en alguna de las disciplinas habilitadas: pintura, dibujo, grabado, escultura y relieve.



Según se informó, la recepción de obras se realizará entre el 17 de julio y el 14 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Fontana y Alvear.

Bases y planillas de inscripción: https://drive.google.com/file/d/1k4OF9gIxEWrjz6h4OCpmheQXwYG2aYyj/view?usp=sharing

R.G