Esquel: Más de 150 niños participaron de la segunda fecha del Grand Prix Barrial

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, llevó adelante este fin de semana la segunda fecha del Grand Prix Barrial, que en esta oportunidad tuvo lugar en el barrio 28 de Junio, donde más de 150 niños y niñas disfrutaron de una gran jornada deportiva y recreativa junto a sus familias.

Con propuestas de Atletismo y Ciclismo para chicos de entre 3 y 12 años, la actividad volvió a consolidarse como una política deportiva y social que busca acercar el deporte a cada barrio de la ciudad, promoviendo la participación, la integración y el encuentro comunitario.

A pesar de las condiciones climáticas, la jornada se desarrolló con enorme entusiasmo y alegría, en un ambiente colmado de familias, vecinos y vecinas que acompañaron cada una de las pruebas y le dieron color a una verdadera fiesta del deporte barrial.

Desde el municipio, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de espacios gratuitos e inclusivos, entendiendo al deporte como una herramienta de contención, formación y crecimiento para los niños de la ciudad.

“Muchos de nuestros campeones y representantes deportivos comenzaron justamente en actividades como éstas. Poder llegar a cada barrio y brindarles a los chicos la oportunidad de acercarse al deporte, participar y disfrutar de un evento totalmente gratuito es fundamental para seguir construyendo futuro”, remarcó Maciel.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se vivió durante el reconocimiento a familiares de Gabino Díaz, histórico vecino y uno de los fundadores del barrio 28 de Junio, por su compromiso y aporte al crecimiento de la comunidad.

La gestión municipal que conduce el intendente Matías Taccetta continúa impulsando propuestas deportivas en distintos sectores de Esquel, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el municipio y los barrios de la ciudad.

La Municipalidad de Esquel agradece especialmente el acompañamiento y trabajo conjunto de la Policía Comunitaria, personal de Tránsito Municipal y a todos los que colaboraron para hacer posible esta segunda fecha.

El Grand Prix Barrial continuará recorriendo distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo el deporte comunitario y generando espacios de encuentro para toda la familia.

R.G