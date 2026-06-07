10° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
07 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Limarieri recibió a la delegación del Banco Mundial

Funcionarios del Banco Mundial visitaron Gualjaina y se reunieron con autoridades, referentes turísticos y prestadores de la región para conocer el potencial de la Ruta del Valle de Gondwana y el desarrollo turístico local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la visita de funcionarios el Banco Mundial organizada por el gobierno del Chubut mediante el Ministerio de Turismo y Áreas protegidas, el sábado el Intendente Municipal de Gualjaina recibió a la delegación de ese organismo de crédito internacional.

 

La reunión realizada en instalaciones del edificio comunal, contó con la presencia además de representantes de turismo municipal y provincial, junto a prestadores de Gualjaina y Paso del Sapo.

 

El encuentro sirvió para que los representantes del Banco Mundial, pueden interiorizarse en terreno, sobre aspectos de desarrollo regional, en el corredor turístico más característico de la Comarca de la Meseta Central, como es la Ruta del Valle de Gondwana.

 

En la oportunidad el Intendente Limarieri, agradeció las gestiones de provincia, destacando la importancia de tener representantes de la entidad internacional, recorriendo la región, para así tener una visión real de las posibilidades que ofrece Gualjaina y la zona desarrollándose como una localidad de turismo emergente.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan una tentativa de homicidio tras un violento enfrentamiento en Aldea Escolar
2
 Lily Arrieta Lewis, pionera del esquí y testigo de otro Esquel
3
 La neblina tomó por sorpresa a Esquel
4
 Bertolino Cayú QEPD
5
 ANSES paga su deuda con Chubut: los primeros $4.000 millones fueron destinados a los haberes jubilatorios
1
 Convocan a artistas de Argentina y Chile al Salón Municipal de Artes Plásticas de Esquel
2
 Chubut será sede de la “Convención Nacional e Internacional de Agentes Sanitarios”
3
 Limarieri recibió a la delegación del Banco Mundial
4
 Trevelin invita a participar de una nueva edición de “Mujeres, plantas y oficios”
5
 Esquel: Más de 150 niños participaron de la segunda fecha del Grand Prix Barrial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -