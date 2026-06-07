Limarieri recibió a la delegación del Banco Mundial

En el marco de la visita de funcionarios el Banco Mundial organizada por el gobierno del Chubut mediante el Ministerio de Turismo y Áreas protegidas, el sábado el Intendente Municipal de Gualjaina recibió a la delegación de ese organismo de crédito internacional.

La reunión realizada en instalaciones del edificio comunal, contó con la presencia además de representantes de turismo municipal y provincial, junto a prestadores de Gualjaina y Paso del Sapo.

El encuentro sirvió para que los representantes del Banco Mundial, pueden interiorizarse en terreno, sobre aspectos de desarrollo regional, en el corredor turístico más característico de la Comarca de la Meseta Central, como es la Ruta del Valle de Gondwana.

En la oportunidad el Intendente Limarieri, agradeció las gestiones de provincia, destacando la importancia de tener representantes de la entidad internacional, recorriendo la región, para así tener una visión real de las posibilidades que ofrece Gualjaina y la zona desarrollándose como una localidad de turismo emergente.

R.G