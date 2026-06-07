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Por Redacción Red43

Comienza un domingo despejado, pero helado

Aún no es invierno pero el clima frío se mantiene en la región durante este domingo, según el Servicio Meteorológico.
Por Redacción Red43

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Tras un sábado en que las nubes y las lloviznas se hicieron presentes, la nueva jornada se mantiene fresca.

 

Si bien la medianoche disipó las nubes, el panorama quedó justo para unas heladas a cero grados, que mantienen el frío durante la mañana.

 

Pero el Servicio Meteorológico marca que la temperatura máxima no superará los 5 grados, con unas leves y frías brisas en el mediodía, para mantenerse así durante la tarde de domingo.

 

El sol puede no alcanzar para disfrutar de la tarde, pero con el abrigo correspondiente, el día de descanzo puede ser aprovechado por los vecinos y vecinas de Esquel.

 

SL

 

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