Día del Periodista: nunca fue tan fácil comunicar, ni tan difícil hacerlo bien

Hoy es 7 de junio, Día del Periodista. Una efeméride que recuerda en Argentina el compromiso de la labor comunicacional para la libertad de los pueblos.

La fecha es un homenaje a la fundación de “La Gazeta de Buenos Ayres”, el primer periódico patrio del país, creado por Mariano Moreno en 1810, que cumplió un papel crucial en la lucha por la independencia y en la difusión de las ideas revolucionarias.

La Gazeta de Buenos Ayres, cuyo primer ejemplar se imprimió el 7 de junio de 1810, surgió como un órgano de difusión de las ideas de la Primera Junta de Gobierno, que decretó este nuevo medio a los nueve días de su creación y anunció a Manuel Alberti como el editor. Allí también trabajaron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

Desde Red43 saludamos a nuestros trabajadores, a colegas y al público lector que confía en nuestra voz y nos sigue en la wed y las plataformas digitales donde estamos presentes: Youtube, Instagram, Facebook y Twitter.

Agradecemos y compartimos este día con ustedes; los que entran a RED43 y reconocen nuestro rol compartiendo, escuchando, mirando, "likeando" y leyendo la verdad "dónde estés, todo el tiempo".