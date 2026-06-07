Educación presentó el Cancionero Educativo Provincial

En un emotivo acto que contó con gran apoyo de la comunidad, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Educación, presentó en Paso de Indios el Cancionero Educativo Provincial, una publicación que reúne más de treinta canciones creadas por docentes y estudiantes de distintos puntos del territorio provincial.

La actividad se desarrolló en la Escuela de Nivel Inicial Nº 477 y contó con la participación de más de 60 niños y jóvenes, quienes mediante su interpretación dieron a conocer distintas obras presentadas en el cancionero en un encuentro que celebró el espíritu artístico y pedagógico de las escuelas chubutenses.

Del acto participaron la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; las directoras de los tres niveles obligatorios del sistema educativo, Karina Borquez, Karina Pugh y Marcela Blanck; el director general de Educación Superior, Waldemar Gómez; el coordinador de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Moisés Meliñanco; docentes, estudiantes y familias de la comunidad.

Reconocimiento al trabajo docente y a la identidad provincial

Durante el acto, la subsecretaria Di Sarli destacó la importancia de la iniciativa y el valor del trabajo cotidiano que realizan los docentes en las aulas. “Apostamos por esta propuesta que se ha convertido en la primera de su tipo en el país, porque creemos que los docentes hacen mucho todos los días y esta es una manera de ponerlo en valor”, señaló.

Asimismo, recordó que la convocatoria superó las expectativas iniciales. “Decidimos avanzar con esta propuesta y nos sorprendió la respuesta de los docentes, con producciones ricas, interesantes y comprometidas. Eso nos indicó que este era el camino”, afirmó.

También explicó que la presentación se realizó en Paso de Indios como reconocimiento al aporte histórico de las comunidades del interior al desarrollo de la provincia, destacando además el entusiasmo con el que fue interpretado el Himno Provincial durante la jornada.

La jornada incluyó presentaciones de estudiantes del ENI Nº 477, la Escuela Nº 15 y la Escuela Secundaria Nº 777, quienes compartieron distintas obras que integran el cancionero. También participaron estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo y se realizó un reconocimiento al profesor Ezequiel Almendra por su compromiso con el desarrollo de proyectos musicales y educativos en la localidad.

El cierre estuvo a cargo de estudiantes de las escuelas Nº 15 y Nº 777, quienes interpretaron de manera conjunta la canción “Chubut mi hermosa provincia”, de Roxana Vera, una de las obras incluidas en la publicación.

Una propuesta nacida en las aulas

Durante la presentación, Marcos Fuentealba, principal realizador de la iniciativa, explicó que el Cancionero Educativo Provincial surgió a partir de la convocatoria “Canciones que enseñan: Las voces del aula al cancionero”, impulsada por la Dirección General de Educación Primaria durante 2025.

La propuesta convocó a docentes de música y docentes en general de toda la provincia a compartir composiciones de su autoría con el objetivo de conformar un material de circulación provincial que fortaleciera las prácticas pedagógicas y visibilizara las experiencias creativas desarrolladas en las escuelas.

La convocatoria permitió reunir más de treinta canciones creadas por docentes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Especial, de Educación Intercultural y Bilingüe, profesores de música, referentes culturales y estudiantes de toda la provincia. Las obras abordan temáticas vinculadas con la vida escolar, la identidad provincial, la fauna y la geografía de Chubut, entre otras.

En su introducción a la publicación, María José Uzcudun, una de las impulsoras de esta propuesta, destaca el carácter colectivo de la obra y el compromiso de docentes y estudiantes que compartieron sus producciones para conformar este material educativo. En ese sentido, señala que las canciones reunidas en el cancionero “trascendieron las paredes de las aulas, poniendo a disposición de las comunidades escolares de toda la provincia un recurso cargado de significados e identidad chubutense". Asimismo, resalta el trabajo colaborativo desarrollado entre estudiantes y docentes, valorando especialmente aquellas producciones que fortalecen los aprendizajes, la creatividad y la expresión artística.

Un recurso pedagógico para toda la provincia

La publicación incluye la letra y partitura de cada canción, información sobre sus autores, propuestas de actividades para el aula y enlaces a audioguías con grabaciones y pistas de referencia aportadas por los propios participantes.

El Cancionero Educativo Provincial ya se encuentra disponible para todos los interesados a través del sitio oficial del Ministerio de Educación: chubut.edu.ar/cancionero.

La presentación de este valioso material constituye un reconocimiento al trabajo de docentes y estudiantes y una herramienta para fortalecer la enseñanza, promover la expresión artística y consolidar los vínculos entre educación, cultura e identidad en las escuelas de Chubut.

R.G