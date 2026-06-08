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Por Redacción Red43

Banco Mundial en Esquel: la misión se reunió con prestadores locales públicos y privados

Gissela Huaiquimilla, directora general de Planificación y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, explicó en que consiste el encuentro realizado hoy.
Por Redacción Red43

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Una Misión del Banco Mundial arribó a Chubut para consolidar junto a la provincia corredores turísticos sostenibles e impulsar nuevas inversiones.

 

Gissela Huaiquimilla, directora general de Planificación y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, explicó en que consiste el encuentro con el área de turismo de Esquel, tanto con el sector público como con el sector privado.

 


La agenda de trabajo con la comisión: “empezó hace más de 7 días con la participación del Banco Mundial, un comité especial que está trabajando en una asistencia técnica para turismo. Saben que dentro de los ejes de gestión de nuestro gobernador Ignacio Torres, el turismo tiene mucha trascendencia y justamente se le solicitó esta asistencia que tiene como ejes estructuradores el corredor de los Andes, y también la ruta Valle de Gondwana, la ruta Patagonia Azul que atraviesa toda la costa de nuestra provincia”.

 


La directora puntualizó que realizaron: “un diagnóstico real de cómo estamos en cuanto al desarrollo de la oferta, la comercialización de la actividad turística. Logramos el objetivo de que el equipo se lleve un panorama muy completo de la región. Inicialmente es una asistencia técnica, de aquí en adelante cuando se finalice, alrededor de 12 a 18 meses, ahí se verán las posibilidades de asistencia financiera en concreto”.

 


Objetivos de la visita y el trabajo a futuro: “un plan de infraestructura turística sostenible, entender la comercialización de nuestra actividad turística, que tal vez internacionalmente se caracteriza por algunas actividades o productos. Ustedes son testigos de cómo se ha diversificado la actividad en los últimos años a través del enoturismo, el agroturismo, las actividades con los pueblos originarios”.

 


Los puntos destacados de Esquel: “Ustedes tienen un modelo que es de referencia, que es la ordenanza de promoción a las inversiones turísticas, que también hemos tomado de referencia a nivel provincial para poder incentivar a la inversión turística”.

 


La diversidad dentro del equipo que llegó: “El equipo que nos visita en esta oportunidad, está compuesto por distintos expertos en materia turística, en materia de infraestructura, en materia ambiental. Esta es la primera de varias que va a haber. Va a haber instancias virtuales también con actores del sector”.

 


SL
 

 

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