Profundo pesar en Esquel por el fallecimiento del abogado Héctor Andrés Sarquis

El Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial de Esquel manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Héctor Andrés Sarquis, reconocido abogado de la matrícula y figura destacada dentro de la institución.

A través de un mensaje difundido públicamente, la entidad resaltó la activa participación de Sarquis en el crecimiento y fortalecimiento del Colegio, donde desempeñó diversos cargos de relevancia a lo largo de su trayectoria.

Entre sus funciones, fue miembro del Directorio, presidente de la institución e integrante del Tribunal de Disciplina. Desde el Colegio destacaron que su trabajo, dedicación y compromiso fueron fundamentales para el desarrollo de la organización.

Asimismo, lo recordaron como una persona apreciada por sus colegas, respetada en el ámbito profesional y comprometida con la actividad jurídica. “Una gran persona, un colega destacado, respetado y querido por sus pares”, señalaron en el comunicado.

Finalmente, las autoridades y miembros de la institución acompañaron a familiares y amigos en este difícil momento, expresando sus condolencias ante una pérdida que calificaron como irreparable para la comunidad jurídica local.

R.G