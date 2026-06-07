Capacitación docente sobre tecnologías digitales: abren las inscripciones en Esquel

Docentes de todos los niveles ya pueden preinscribirse a la capacitación “Tecnologías educativas en el contexto de economía del conocimiento”, una propuesta formativa orientada a fortalecer el uso de herramientas y recursos digitales en los procesos de enseñanza.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad semipresencial y dará inicio el próximo sábado 13 de junio. Además, cuenta con aval ministerial en trámite y acredita un total de 70 horas cátedra.

Desde la organización informaron que el cursado podrá abonarse en dos cuotas, facilitando el acceso a quienes deseen participar de la propuesta.

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción y obtener más información a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/JVPEYXn9m5McH5Yk6

Por consultas, se encuentra disponible el correo electrónico delegadoacademicoesquel@gmail.com.

R.G