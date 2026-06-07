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07 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Capacitación docente sobre tecnologías digitales: abren las inscripciones en Esquel

La propuesta formativa está dirigida a docentes de todos los niveles, se desarrollará bajo modalidad semipresencial y comenzará el próximo 13 de junio. Acredita 70 horas cátedra y cuenta con aval ministerial en trámite.
Por Redacción Red43

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Docentes de todos los niveles ya pueden preinscribirse a la capacitación “Tecnologías educativas en el contexto de economía del conocimiento”, una propuesta formativa orientada a fortalecer el uso de herramientas y recursos digitales en los procesos de enseñanza.

 

La capacitación se desarrollará bajo modalidad semipresencial y dará inicio el próximo sábado 13 de junio. Además, cuenta con aval ministerial en trámite y acredita un total de 70 horas cátedra.

 

 

 

Desde la organización informaron que el cursado podrá abonarse en dos cuotas, facilitando el acceso a quienes deseen participar de la propuesta.

 

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción y obtener más información a través del siguiente enlace:

 

https://forms.gle/JVPEYXn9m5McH5Yk6

 

Por consultas, se encuentra disponible el correo electrónico delegadoacademicoesquel@gmail.com.

 

 

 

R.G

 

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