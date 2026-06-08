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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Aldea Escolar: un hombre fue baleado y familiares de la víctima lincharon al presunto agresor

Un violento tiroteo tras una disputa en Aldea Escolar dejó un herido por disparos de carabina y al atacante linchado. Ambos están internados en Esquel con evolución favorable y custodia.   
Por Redacción Red43

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El violento episodio sacudió a la comunidad de Aldea Escolar el domingo por la mañana. Un hombre de 44 años recibió dos impactos de bala tras una disputa en un local bailable. Familiares y allegados de la víctima interceptaron al presunto autor de los disparos, de 33 años, y le propinaron una feroz golpiza en la cabeza antes de que interviniera la policía.

 

La Subjefa de la Unidad Regional Esquel, Comisario Carolina Pauli, confirmó que ambos hombres ingresaron al hospital en estado crítico reservado. El herido de arma de fuego debió ser intervenido quirúrgicamente para la extracción de los proyectiles, mientras que el agresor fue derivado al Hospital Zonal de Esquel para realizarle tomografías de urgencia por el traumatismo de cráneo sufrido.

 

Al ser consultada sobre el estado de salud actual de los involucrados, la Comisario Pauli llevó tranquilidad: "A hoy la verdad que la evolución ha sido favorable, así que estamos a la espera de que determinen el alta". Sin embargo, aclaró que se deben cumplir estrictamente las 72 horas de observación que dictaminan los profesionales médicos.

 

Respecto a la situación legal del atacante, la funcionaria detalló que permanece internado con custodia policial efectiva en el nosocomio, a la espera de recibir el alta médica para enfrentar la correspondiente audiencia de control de detención por el ataque con la carabina.

 

 

Investigación en curso

 

El Ministerio Público Fiscal, junto con personal de Criminalística y la Brigada de Investigaciones, se apersonaron en el lugar del hecho para realizar una exhaustiva inspección ocular. En el sitio se secuestraron vainas servidas, se tomaron secuencias fotográficas y se realizó un levantamiento de rastros.

 

La policía trabaja intensamente en el relevamiento de cámaras de seguridad y en la toma de entrevistas a los testigos presenciales. El objetivo principal de estas tareas es determinar de forma fehaciente si existían amenazas o diferencias previas entre ambos sujetos, así como también establecer la procedencia del arma de fuego utilizada.

 

 

 

 

 

EBW

 

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