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Por Redacción Red43

Una camioneta volcó sobre la Ruta 259 por la presencia de hielo

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en la ruta que une Esquel y Trevelin. El conductor, único ocupante del vehículo, no sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales.
Por Redacción Red43

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La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó que este lunes por la mañana se produjo un vuelco sobre la Ruta Nacional 259, a la altura del sector conocido como Piedra Blanca, en jurisdicción de Trevelin.

 

Según explicó la funcionaria policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 horas y estuvo relacionado con las condiciones climáticas registradas en la zona. "En horas de la mañana, la Comisaría de Distrito Trevelin intervino en un vuelco en la Ruta 259 a la altura de la zona conocida como Piedra Blanca", señaló Pauli.

 

La subjefa indicó que durante todo el fin de semana hubo una importante presencia de niebla y que durante la mañana de este lunes se registró hielo sobre la calzada producto de las bajas temperaturas.

 

"Hoy en la mañana hubo presencia de hielo en la ruta, porque hubo una fuerte helada. Razón de esto, una Toyota Hilux pierde el dominio de la camioneta, así nos manifiesta el conductor, y se provoca el vuelco de esta camioneta", detalló.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 37 años que viajaba solo al momento del accidente. Según expresó Pauli: "No presentó lesiones; de hecho, se constituyó el personal de salud del hospital y no requirió asistencia médica".

 

Finalmente, la subjefa destacó que el hecho no involucró a terceros y que las consecuencias fueron únicamente materiales. "Fue una situación más con daños materiales que lamentar lesiones respecto al conductor", sostuvo.

 

 

 

R.G

 

 

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