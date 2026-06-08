UNPSJB: Capacitación en tecnologías educativas

Adrián Cardacci abrió la conferencia de prensa agradeciendo la presencia de los medios locales y remarcó que "siguiendo un poquito con las intenciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, nuestra intención es siempre llegar a todo el público en general". El delegado académico explicó que "en este caso estamos apuntando a la docencia en todos los niveles y lo bueno es que nosotros logramos acreditar puntaje para docencia en nuestra provincia, para el Ministerio de Educación", celebrando la gran respuesta obtenida en la primera experiencia formativa.

Por su parte, el Licenciado Carlos Baroli se mostró entusiasmado por la apertura de esta nueva instancia del curso denominado Tecnologías educativas en el contexto de economía del conocimiento, detallando que "podemos estar a la altura de acompañar a docentes de los distintos niveles de nuestra provincia que quieran incorporar las propuestas tecnológicas tan vigentes en este momento". Baroli reconoció que "la posibilidad de que otorguen un puntaje no solo contribuye a que sigan aprendiendo, sino que fortalezcan su propia carrera docente", explicando que este requerimiento del sector los impulsó a tramitar formalmente el rol de la universidad como institución formadora.

Finalmente, Juan Revestido profundizó en los desafíos actuales de las aulas y la necesidad de formar en alfabetización digital crítica frente al avance de herramientas como la Inteligencia Artificial Generativa. El especialista analizó la reciente normativa provincial que limita el uso de celulares y aseguró que "la idea no es discutir si son peligrosas o no, sino posicionarnos desde otro lugar para ver cómo poder aprovecharlas". Revestido precisó que la capacitación dura tres meses, acredita setenta horas y se dictará de manera semipresencial cada quince días los sábados de 10 a 13 horas en la sede de la Ruta 259, con un costo de ochenta mil pesos abonables en dos cuotas.