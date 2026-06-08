QEPD: Héctor Andrés Sarquis

08 de Junio de 2026
necrologicas |
Ha dejado de existir en Buenos Aires, el Sr. Héctor Andrés Sarquis a la edad de 81 años.
Sus restos serán cremados en día y horario a confirmar. Se realizará una misa de cuerpo presente en la iglesia Sagrado Corazón de Jesus.
Su desaparición enluta a las familias de Sarquis, Cicalese, Loyal, Gonzalez, Sarsa, Perez, Breide, Abraham y otros.
Sus restos serán velados mañana martes 9 de junio de 13:00 a 17:00 hs en Rivadavia 839.
Casa de luto Cochería Esquel
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?