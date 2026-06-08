-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 necrologicas
08 de Junio de 2026
necrologicas |
Por Redacción Red43

QEPD: Héctor Andrés Sarquis

Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ha dejado de existir en Buenos Aires, el Sr. Héctor Andrés Sarquis a la edad de 81 años.

Sus restos serán cremados en día y horario a confirmar. Se realizará una misa de cuerpo presente en la iglesia Sagrado Corazón de Jesus. 

Su desaparición enluta a las familias de Sarquis, Cicalese, Loyal, Gonzalez, Sarsa, Perez, Breide, Abraham y otros. 

Sus restos serán velados mañana martes 9 de junio de 13:00 a 17:00 hs en Rivadavia 839.

Casa de luto Cochería Esquel

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Profundo pesar en Esquel por el fallecimiento del abogado Héctor Andrés Sarquis
2
 Una camioneta volcó sobre la Ruta 259 por la presencia de hielo
3
 Cuatro detenidos por agredir a policías durante un control en Esquel
4
 Murió Héctor Aricó, referente de la danza folklórica argentina y formador de generaciones
5
 Aldea Escolar: un hombre fue baleado y familiares de la víctima lincharon al presunto agresor
1
 Tecka honra la memoria de Ricardo Andrés Austin con un nuevo monumento
2
 Esquel presentó ante el Banco Mundial el proyecto de su nueva portada de acceso
3
 Estudiantes de Lago Puelo visitaron la sede Esquel de la UNPSJB
4
 Homicidio de Marcelo Colemil: la Fiscalía pidió ratificar la condena de 18 años para Ledesma
5
 QEPD: Héctor Andrés Sarquis
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -