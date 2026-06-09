Alianza científica y productiva para impulsar la vitivinicultura orgánica en Trevelin

En el marco del acuerdo firmado por la Directora Ejecutiva Interina de CIEFAP, Claudia Zapata, y representantes del Viñedo Contra Corriente, se llevó a cabo la primera jornada de trabajo de campo en el establecimiento productivo. Las actividades se centraron en un muestreo de suelos y micorrizas asociadas al cultivo de vid bajo manejo orgánico, con el objetivo de generar información técnica que contribuya al desarrollo de la actividad vitivinícola regional y acompañe los procesos de agricultura sostenible.

La coordinación técnica de las tareas está a cargo de Virginia Alonso y María Eugenia Salgado Salomón, quienes lideran una línea de investigación orientada a estudiar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. El relevamiento y la toma de muestras permitirán obtener indicadores clave sobre la calidad del suelo y la nutrición vegetal, cuyos resultados servirán para el seguimiento y la evaluación de las prácticas implementadas en el viñedo.

La jornada también incluyó un espacio de formación para estudiantes locales. Los jóvenes Magalí Leder y Agustín Catelicán participaron activamente del trabajo de campo en el marco de sus prácticas profesionalizantes de la orientación Ciencias Naturales, sumando experiencia directa en proyectos reales de vinculación tecnológica. Las actividades previstas en la agenda compartida continuarán durante los próximos meses con nuevas instancias de análisis y evaluación en la zona.

EBW