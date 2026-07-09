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09 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Un hombre de 57 años permanece internado tras un accidente en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles en el sector de La Calera. El conductor despistó, volcó y terminó impactando contra un árbol. Fue trasladado al Hospital Zonal de Esquel, donde permanece internado.
Por Redacción Red43

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El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, informó sobre un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana del miércoles sobre la Ruta Nacional 259, en el tramo que une Esquel con Trevelin.

 

"Esto fue en la jornada de ayer, pasada a las siete de la mañana, nuevamente jurisdicción de comisaría Trevelin, en este caso un vehículo en el tramo de la Ruta 259 que une casualmente a aquella localidad de Trevelin con esta ciudad de Esquel, más exactamente ahí en lo que se conoce como sector de La Calera", indicó.

 

Según precisó, el vehículo era conducido por "una persona de sexo masculino, mayor de edad, 57 años de edad más exactamente, un trabajador de aquella localidad que a esa hora del día por esa razón viajaba en ese sentido". Respecto de las causas del hecho, Melipil señaló: "Quizás por algún efecto o causas climatológicas que por ahí se presume afectaron o llevaron a este accidente vial, terminó despistando de la cinta asfáltica, dando algunos tumbos y terminando de chocar con un árbol en ese sector del accidente".

 

Como consecuencia del impacto, intervino personal de Salud Pública. "Inicialmente lo evacuaron al hospital de Trevelin y desde ahí a un centro de mayor complejidad acá en esta ciudad de Esquel, donde permanece internado en estado reservado", concluyó el jefe policial.

 

 

 

R.G

 

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