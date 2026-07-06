Las obras "Cleopatra" y "Nagham" llenarán de danza las vacaciones de invierno esquelenses

Dos grandes producciones locales llegan a las vacaciones de invierno: “Cleopatra, la última reina” y “Nagham, Danzar entre melodías”

La Escuela de Danzas Árabes Karem Boudargham, de la Asociación Sirio Libanesa de Esquel, presentará los días 25 y 26 de julio dos espectáculos de producción integral que invitan al público a vivir la danza desde dos propuestas completamente diferentes, pensadas para toda la familia.

La primera será “Cleopatra, la última reina”, el sábado 25 de julio, con funciones a las 19 y a las 21 horas.

Lejos de ser una simple sucesión de coreografías, la obra propone un recorrido por la vida de una de las mujeres más fascinantes de la historia. Dividida en seis actos, combina danza, narración y animaciones audiovisuales creadas especialmente para el espectáculo por Wengier Récords, construyendo un relato que acerca al público a la reina egipcia desde una mirada artística y humana.

¿Por qué, después de más de dos mil años, seguimos hablando de Cleopatra? Esa es la pregunta que atraviesa una puesta en escena en la que participan los grupos Pre Adolescentes, Avanzado y Profesional de la escuela, con una cuidada propuesta estética, vestuario, música e imágenes especialmente desarrolladas para la obra.

Pensado para disfrutar en familia, el espectáculo se presenta como una de las propuestas culturales para el cierre de las vacaciones de invierno.

Las entradas tienen un valor de $13.000.

El domingo 26 de julio, a las 19 horas, será el turno de “Nagham, Danzar entre melodías”, una propuesta completamente distinta, donde toda la Escuela de Danzas Árabes comparte el escenario en un espectáculo que celebra la música como hilo conductor.

En árabe, Nagham significa “melodía”, y esa idea da vida a una puesta en la que cada cuadro se enlaza naturalmente con el siguiente, creando un viaje continuo donde las distintas canciones terminan convirtiéndose en una sola gran historia contada a través de la danza.

Participarán los grupos Pre Infantil, Infantil, Pre Adolescentes, Adolescentes Inicial e Intermedio, Adolescentes Avanzado, Adultas Inicial, Adultas Intermedio y Grupo Profesional, reflejando el crecimiento artístico de alumnos de todas las edades.

La entrada tiene un valor de $10.000, más un alimento no perecedero.

Como promoción especial, quienes deseen asistir a ambos espectáculos podrán adquirir una entrada para “Cleopatra, la última reina” y otra para “Nagham, Danzar entre melodías” por $18.000.

Con estas dos producciones, la Asociación Sirio Libanesa de Esquel, la Escuela de Danzas Árabes Karem Boudargham y Kabir Producciones vuelven a apostar por espectáculos de creación local que combinan danza, narrativa, recursos audiovisuales y una fuerte identidad artística, ofreciendo al público una propuesta cultural para disfrutar durante las vacaciones de invierno.