El futsal volverá a latir en Cushamen con la Copa Regional

Tras varios años sin albergar competencias de esta magnitud, la localidad chubutense será sede de la 1° Copa Cushamen de Futsal Masculino, torneo que se jugará durante el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de agosto.

Los pueblos chicos albergan grandes pasiones y, cuando la comunidad se organiza, los sueños se transforman en realidad. Tras varios años de espera, la pelota volverá a rodar a nivel regional en la localidad con el nacimiento de la 1° Copa Cushamen de Futsal Masculino Libres, cuyo torneo que se desarrollará durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, torneo promete transformar al poblado en el epicentro deportivo de la zona.

Organizar un torneo de estas características no es tarea sencilla para una comunidad pequeña. Detrás de los preparativos hay un esfuerzo enorme, horas de compromiso vecinal y un fuerte apoyo local para acondicionar la logística y recibir a delegaciones de distintas procedencias. Para Cushamen, volver a ser sede es mucho más que un acontecimiento deportivo: es una muestra de superación, arraigo y trabajo en equipo.

UNA VERDADERA FIESTA CON GRANDES PREMIOS

La competencia no solo destaca por el valor simbólico de su regreso, sino también por el fuerte incentivo económico para los planteles que salgan a la cancha.

Desde la organización confirmaron que se repartirán más de 2.400.000 de pesos en premios, una cifra sumamente atractiva que estará destinada íntegramente a reconocer el mérito de los equipos participantes.

"Estamos trabajando para que nuestro pueblo vuelva a ser sede de un torneo regional después de varios años. Viviremos dos jornadas de competencia donde los equipos invitados llegarán a compartir una verdadera fiesta deportiva", expresaron con entusiasmo desde la organización, vistiendo con orgullo los colores azul y negro que identifican al Atlético Cushamen.

Los organizadores adelantaron que este es "solo el comienzo". En las próximas semanas se darán a conocer los nombres de los equipos invitados que viajarán a la localidad, el fixture oficial y la programación de los partidos que animarán las dos jornadas.

La invitación ya está abierta para toda la región. El mes de agosto marcará el reencuentro de Cushamen con su historia salonera, demostrando que con compromiso comunitario no hay distancia geográfica ni falta de recursos que frene las ganas de competir y crecer.