Dilan Bachmann debutará como boxeador profesional

Con 50 peleas en el campo amateur ahora le llegó el momento de incursionar en el profesionalismo. El boxeador de El Bolsón, pupilo de Claudio "Pocho" Mariluan, Dilan Bachmann, debutará en el campo rentado el viernes 11 de septiembre en la localidad de El Bolsón.

Su rival será de Buenos Aires, aunque hasta el momento no se dio a conocer su nombre.

Recordemos que Dylan Agustín Bachmann nació en la provincia de Rio Negro el 20 de octubre de 1998 y, dentro del campo amateur, ha peleado en lugares tan distantes como ser en Futaleufú (Chile) donde alcanzó el cinturón del campeón de la Patagonia Internacional y en el Sudamericano de Boxeo Amateur en Trujillo (Perú) donde alcanzó la medalla de bronce.