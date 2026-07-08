Se viene la Posta Americana de natación en Esquel

El Equipo de Natación EME llevará a cabo un evento deportivo y participativo bajo la modalidad de Posta Americana (5 participantes mixtos x 50 metros x 30 minutos). La cita tendrá lugar en las instalaciones del Natatorio Municipal de Esquel y lo recaudado será destinado a costear el viaje de la delegación al 3er Torneo Provincial que se disputará en la ciudad de Puerto Madryn.

La jornada se desarrollará el próximo sábado 11 de julio. El cronograma estipula el inicio del ablande y entrada en calor para las 14:30 horas, mientras que la largada oficial de la competencia está programada para las 15:00 horas.

El certamen contará con diferentes categorías según la suma de las edades de los integrantes: Niños (hasta 11 años), Adolescentes (hasta 90 años) y Mayores (hasta 180 años, hasta 200 años y más de 200 años). El valor de la inscripción se fijó en 50.000 brazadas por equipo.

Para obtener más información o asegurar un lugar en el evento, los interesados pueden comunicarse con los profesores de la actividad de natación: Vale al teléfono 2945-469997 o Facu al 2945-558746.

EBW